La Academia de México: ¿Cuál fue la fuerte crítica que hizo Alexander Acha a un participante del reality?

El reality show de canto ‘La Academia’ ha producido gran polémica en sus últimas semanas de competencia ya que hubo múltiples incidentes que responsabilidad a la producción del programa. Los fanáticos, a través de sus redes sociales, han denunciado la mala elección de director, al considerar que Alexander Acha no cuenta con las herramientas para dirigir un proyecto como éste, situación que ha confirmado con sus actos en diversas ocasiones; incluso ha sido enfrentado por Lolita Cortés.

Además, los fanáticos del programa destacaron la evidente falta de presupuesto, escenografía austera, falta de disciplina por parte de los alumnos, pésimas coreografías, mala conducción, falta de maestros e inexperiencia del director, son solo algunos de los puntos que los fanáticos han denunciado a través de las redes sociales. El más reciente error cometido por el director fue la falta de ética al comparar irresponsablemente a dos participantes.

¿ALEXANDER ACHA DESCALIFICA A ALUMNO DE LA ACADEMIA?

Una de las características del reality de canto es la posibilidad de la audiencia de observar en todo momento lo que pasa al interior del proyecto a través de la transmisión 24/7 por su canal de YouTube. Entonces, fue aquí que los fanáticos se dieron cuenta de los desafortunados comentarios de Alexander, al comparar el desempeño de sus alumnos para elevar la seguridad de uno y demeritar el trabajo de otro.

Durante las clases de Andrés en camino a la gran final, Acha dijo que Nelson, uno de los concursantes más aguerridos y favorito a llevarse el premio, no cantaba tan bien como él. Por lo que Andrés responde a su director e indica que su compañero es muy talentoso y exacto, a lo que Alexander insistió que su rival no tiene la capacidad de llegar a notas a las que Andrés sí, por lo que no debe preocuparse.

¿SE QUIZO RETRACTAR ALEXANDER ACHA ANTE LAS CRITICAS?

El director de ‘La Academia’, Alexander Acha, fue duramente criticado a través de sus redes sociales, lo que conllevo a retirar las palabras que había dicho anteriormente, sin embargo, continuo con las comparaciones. Asimismo, Acha subió un vídeo a Instagram en la cual detalló que los internautas fueron lo que sacaron sus palabras de contexto. Además, culpó a su propio alumno Andrés de sus palabras, ya que comentó que se trató exclusivamente de un intento por aumentar su seguridad ante la preocupación del joven por la final.

“Pero es un área de oportunidad enorme, es una ventaja competitiva enorme para Nelson porque hay pocos exitosos como él”, dijo el director de La Academia.