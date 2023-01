“La Casa de los Famosos” 3: ¿Laura Bozzo podría regresar a reality show?

El reality show, La Casa de los Famosos se ha convertido, en solo una temporada, en uno de los más populares de los últimos años de la televisión de habla hispana. Luego del anuncio de su tercera temporada y próximo estreno, la expectativa se encuentra en saber qué estrella será parte del nuevo y polémico elenco.

A pesar que, por el momento solo 6 estrellas han confirmado de manera oficial a través de Telemundo, la presión de los seguidores continúa sobre la televisora, pues la llegada está a días de ocurrir y no ha habido algún tipo de novedad sobre más famosos, hasta el momento.

LO QUE SE SABE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAURA BOZZO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Para este grupo de panelistas en la nueva edición de “La Casa de los Famosos 3″ ya se habría confirmado dos importantes estrellas del pasado: Manelyk González y Laura Bozzo.

Aunque, es importante señalar que hasta el momento, la única panelista confirmada ha sido Alicia Machado, que fue ganadora de la primera temporada del reality show más polémico: “La actriz, conductora y ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada se une al panel de expertos panelistas en esta nueva edición que tendrá comienzo el 17 enero por Telemundo”, manifestó la televisora estadounidense por medio de sus redes sociales.

Asimismo, durante los últimos días se aludieron los nombre de la conductora de Laura En América y la ex participante de Acapulco Shore, causando gran euforia ya que la primera fue nombrada como la reina de los memes debido a su peculiar personalidad que transmitía en los programas y comportamiento en la temporada dos.

A su vez, la segunda llegó hasta la final de la edición uno, siendo superada por la ex Miss Universo solo por haber ingresado a la casa fuera de tiempo.

Sobre todas las teorías que crearon en redes sociales han contado con algunos likes de las estrellas mencionadas a su probable regreso a La Casa de los Famosos 3, por lo que estas señales han sido interpretadas como pequeños adelantos de lo que estaría a punto de confirmarse por Telemundo o la producción.

LAS REDES SOCIALES SE PRONUNCIARON AL RESPECTO

Una importante página de fans sobre Acapulco Shore publicó una fotografía donde se confirmaba la participación Manelyk González, en la cual ella respondió con un “Me Gusta”: “Para cerrar el año 2022 les confirmamos esta noticia y es que sí, es completamente cierto y con contrato ya firmado. Manelyk González será parte de la tercera temporada del reality La Casa de Los Famosos como panelista en el espacio que fue novedad en la entrega pasada, Edición Especial, mismo en el que compartirá con otras personalidades para analizar y expresar sus opiniones sobre lo que acontezca en la nueva producción”.

Los comentarios en las redes sociales han hecho saber que la idea es más que grata para los fans, ya que a pesar de que varios no esperaban que González superara con éxito la imagen que se causó de ella en el reality de MTV, estas fueron superadas llegando hasta la gran final.

Aunque, Bozzo fue lo más criticada de la 2, logró demostrar que estaba jugando mejor que Niurka Marcos, quien fue una de las estrellas menos favorecidas. “Que emoción ver a Mane y Laura juntas y no en competencia, si no dando esos comentarios y frases que solo ella podrían hacer”. “A que nadie espera esto que podría ser mejor que lo que pueda pasar dentro de la casa, porque el elenco está de flojera”. “Mane demostrando que Acapulco Shore fue algo por ella, no ella por ellos”, reaccionaron los seguidores.