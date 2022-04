Tras diversos rumores respecto a los próximos integrantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, Telemundo aseguró al menos a seis de los futuros participantes. Entre estos destaca que la primera en ser confirmada fue Niurka Marcos, el pasado 6 de abril. Aquí te dejamos la lista completa de los artistas e ‘influencers’ que han sido convocados a este reality.

Luis “Potro” Caballero

Fue integrante del reality Acapulco Shore y recientemente, ha participado de un karaoke en el escenario inclinado de “Me Caigo de Risa”. Siendo su participación –junto a la de Manelyk– una de las más destacadas, gracias al compromiso demostrado en todos los juegos dentro de La Familia Disfuncional. Una experiencia que el propio ‘influencer’ destacó en sus redes sociales: “¡Me divertí cabronsísimo!” escribió.

Ivonne Montero

“Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”, publicó en sus redes sociales la protagonista de “La loba”, “El tigre de Santa Julia” y “Secretos del Alma”. La artista participó de una dinámica de preguntas y respuestas, donde los futuros integrantes del reality intenta descubrir un poco del rol que desempeñarán “Me siento muy emocionada, no les miento, me están hasta sudando las manos porque es un gran reto para mí. Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, dijo.

Nacho Casano

“Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”, escribió el actor en su cuenta de Instagram para anunciar la buena noticia a sus seguidores.

“Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tu horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, respondió cuando fue consultado en el programa “Hoy día” sobre sus expectativas en el reality.

Natalia Alcocer

Participó en “Survivor México” y se destacó como una de las integrantes más polémicas de la segunda temporada. En este reality, Alcocer además de asumir retos físicos y de supervivencia, tuvo la idea de racionar la comida y esto se terminó por convertir en un limitante para Bella de la Vega, quien se sintió vulnerable al asumir el reto.

Brenda Zambrano

Se esperaba que esta ‘influencer’ participara en la primera temporada, pero según lo que reveló en su cuenta de Twitter la producción y ella no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a la oferta económica. “Se especuló mucho esto, solo les diré que ¡les faltó presupuesto! YO NO BUSCO YA ENTRAR A ALGÚN REALITY PARA HACERME CONOCIDA, si no lo que necesito ahora es facturar y facturo mejor estando fuera que encerrada”, escribió Zambrano en un tuit que luego borró.

“Tengo 28 años y mi vida gira en torno a otras cosas, aparte no creo que haría ‘team’ con alguna de ellas, solamente con Dania, pero las demás no van con mi personalidad”, dijo Brenda tras ser cuestionada sobre este tema por uno de sus seguidores de Instagram, pero, pese a ello será parte de la segunda temporada.

La fecha de estreno para la segunda temporada de “La casa de los famosos” es el martes 10 de mayo a las 19 horas, la misma hora para Perú. Este reality permite que el público monitoreé todo el tiempo a los participantes que “se encierran” durante algunas semanas en una casa grande.