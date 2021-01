“La casa de papel” ha sido un verdadero éxito de Netflix. Sus personajes, su historia y el ritmo trepidante de la narración la convirtieron en una de las series preferidas de los usuarios del streaming. No por nada están prontos a estrenar una cuarta temporada.

Y, dentro de los personajes favoritos de los seguidores de la serie, está ‘Río’, interpretado por el actor español Miguel Herrán. Ya fuera de cámaras, él se ha hecho conocido por su personalidad risueña y por ser bromista. Sin embargo, hace unos días, unas fuertes declaraciones en su cuenta de Instragram entristeció a sus seguidores.

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, escribió Miguel.

‘Río’ en “La casa de papel”, acompaña el texto con dos fotografías de su confinamiento. Una al principio, “triste, pero contento. Dominando las emociones”, y otra el sexto día, en el que aparece llorando: “Día 6: no soy capaz de controlar absolutamente nada”.

¿Cuál es la razón por la que Miguel Herrán dio dicho mensaje?

Herrán pasa por una etapa de confinamiento, solo como una medida para descartar un contagio de COVID-19. Como ya se sabe, a algunas personas suelen afectarles más que a otras el aislamiento social.

¿Qué le dijeron sus compañeros de “La casa de papel”?

Úrsula Corberó, quien le da vida a ‘Tokio’ en la serie, no pudo ocultar su preocupación por su amigo, con quien interpreta a una pareja en la popular serie de Netflix. “Ay bebé, pero ¿por qué lloras?”, comentó la actriz de 31 años a su amigo. De inmediato, varios seguidores respondieron el mensaje de la española.

