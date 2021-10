Desde que se hizo pública la discordia que involucraba a Eugenia ‘La China’ Suárez en la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, el último sábado 16, se esperó que todos tengan su momento para dar su versión de lo sucedido. Casi una semana más tarde, la acusada de ser la tercera en discordia, por fin habló al respecto.

Instalada en España, luego de separarse de Benjamín Vicuña, la modelo se dedicó a compartir sus actividades familiares y laborales en el país europeo mediante las redes sociales. Sin embargo, no fue hasta que se filtraron supuestas conversaciones con el delantero del Paris Saint-Germain que decidiera optar por el silencio.

MIRA AQUÍ: Icardi eliminó de Instagram a todos sus amigos tras reconciliarse con su esposa

Cuatro días más tarde, la también actriz decidió por fin hacer saber lo que piensa y eligió las historias de Instagram para su cometido: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, inició la China Suárez.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, agregó la ex ‘Casi Ángeles’ en la popular red social.

Lo siguiente fue explicar lo sucedido, donde una frase fue la que llamó más la atención: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”. Más adelante, un mensaje directo para Icardi: “Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz”, continuó.

Punto por punto, fue turno de dirigirse a Wanda: “Ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en las redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio”, escribió haciendo referencia a la situación que la empresaria vivió tras separarse de Maxi López.

Para concluir, Suárez agradeció a quienes la apoyaron en todo momento, “que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio […] Y a todxs lxs que ‘cancelan´ gente, ¿están segurxs que están en condiciones de hacerlo?”

VIDEO RECOMENDADO

Ibai y Gerard Piqué comentan sobre el caso de Mauro Icardi. (Video: Twitch Ibai)