No hay rincón en Argentina, en donde no se hable de la China’ Suárez , la actriz que ha acaparado portadas en su país por ser señalada como la principal responsable de la ruptura entre el futbolista, Mauro Icardi y la empresaria Wanda Nara . Pero, quizás un dato que muchos no sabían es que María Eugenia ahora se encuentra muy enfocada en sus proyectos, sobre todo uno en especial que la une directamente con El Profesor de La casa de papel, Álvaro Morte.

Horas después de que diversos programas de televisión en Argentina tengan a la China Suárez casi 24x7, la actriz argentina se ha dejado ver por las calles de Madrid, en donde se encuentra por motivos de trabajo desde mediados de año.

A María Eugenia, según las fotografías que fueron difundidas por los medios argentinos, a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se le nota con un look casual, muy tranquila, paseando por las ahora calurosas calles madrileñas.

A María Eugenia, según las fotografías que fueron difundidas por los medios argentinos, a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se le nota con un look casual, muy tranquila, paseando por las ahora calurosas calles madrileñas.

QUÉ ROL UNE A LA CHINA SUÁREZ Y ÁLVARO MORTE, EL PROFESOR DE LA CASA DE PAPEL

Lo que se sabe es que la actriz de nacionalidad argentina en agosto del 2021 viajó a Madrid para unirse al rodaje de la película Objetos, en donde compartirá roles con el actor español, Álvaro Morte , consagrado por su papel brillante como El Profesor en La casa de papel.

María Eugenia Suárez suele compartir cómo es su nueva vida en Europa, y en sus redes sociales deja ver cómo ocupa sus ratos de ocio, por ejemplo en la conocida plaza de Cibeles, conocido por ser uno de los atractivos turísticos de la capital española.

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU VINCULACIÓN CON ICARDI

Hasta el momento, la China Suárez no ha realizado un pronunciamiento oficial sobre el escándalo que la señala como la culpable de la ruptura entre Icardi y Wanda Nara. Sin embargo, el programa de El Trece, conducido por Angel Brito leyó una carta notarial en donde la actriz pide que no se le mencione más en el tema.

“La China Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida”, contó el conductor de LAM.

Una de las panelistas del programa de la televisión argentina, Yanina Latorre, aprovechó esta misiva para responderle directamente a la actriz: “Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas”.

María Eugenia Suárez suele compartir cómo es su nueva vida en Europa, y en sus redes sociales deja ver cómo ocupa sus ratos de ocio.

DE QUÉ TRATA OBJETOS, LA PELÍCULA DONDE ACTÚA LA CHINA SUÁREZ

Luego de su rotundo éxito en la serie de Netflix , La casa de papel; Álvaro Morte emprende un nuevo desafío en la película del conocido director, Jorge Dorado, quien antes fue el responsable de producciones como: “El Ministerio del Tiempo”, “El embarcadero”, “Gigantes”, “The head”.

La película trata sobre una maleta con los restos descompuestos de un bebé. Este llega a manos de Mario (Álvaro Morte), un trabajador que se dedica a la recolección de objetos perdidos. En la búsqueda del dueño de esta valija, él conoce a Sara (La China Suárez), una mujer acusada por tráfico de personas.

QUÉ DICEN LOS CHATS ENTRE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Tal parece que los rumores que involucran a Eugenia la China Suárez, como la supuesta tercera en discordia en esta historia, son auténticos. Ahora, fue el turno de Los Ángeles de la Mañana (LAM), El Trece, programa de televisión que conduce Ángel de Brito.

El periodista aseguró: “¡Todo lo que escucharon es cierto!”. Por si fuera poco, publicó hoy en su cuenta de Twitter la captura de uno de los chats privados que la China intercambió con Icardi a escondidas de Wanda. Según información a la que accedió Clarín, la actriz le habría dicho al futbolista que le gustaría coincidir con él en alguna parte del mundo donde no lo conozca nadie.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo”, decía la primera de las frases que la China le habría enviado a Icardi. Siguió: “En alguna parte del mundo donde no te conozcan”. “No sólo hay mensajes de Instagram, sino de Telegram y llamadas que Wanda encontró. Ahí se pudrió todo”, dijo el conductor, quien detalló que la empresaria ya empezó a tramitar los papeles para el divorcio.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO

Los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara | Fuente: El Trece