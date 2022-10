Luego de liderar gran parte del rating del 2022 en Colombia, Caracol Televisión quiere cerrar el año de la mejor manera, por lo que ha decidido apostar por un nuevo reality show llamado “La Descarga”. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta nueva producción televisiva.

¿DE QUÉ TRATA “LA DESCARGA”?

“La Descarga” es un reality show musical donde se juntará a 91 participantes en una casa, donde harán equipos bajo la tutela de celebridades y competirán por un título y premio mayor. Los concursantes que participarán en este reality show ya han participado en otros concursos de Caracol Televisión como “La Voz”, “A otro nivel” y “Yo me llamo”.

Lo diferente de este programa es que además de cautivar con su talento, los participantes tendrán que vivir en una sola casa, la cual está completamente diseñada para ellos. Así que, noche a noche, los colombianos tendrán la oportunidad de conocer a fondo las personalidades de los concursantes.

¿QUÉ CELEBRIDADES VEREMOS EN “LA DESCARGA”?

Carlos Calero y Jessica Cediel serán los encargados de estar al frente de la conducción, mientras que los encargados de ser mentores y jueces son Maía, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle.

“La Descarga es conectarse con el propósito de la música, que es limpiar tu corazón. La música para mí hace eso, eleva la frecuencia en la que tu alma vibra, la música te abriga el corazón, la música limpia tu alma también”, expresó Santiago Cruz respecto al programa.

Teniendo en cuenta que la competencia va más allá de la música, Maía dice: “Aquí no solo estamos buscando artistas, estamos buscando seres humanos, y eso es lo que vamos a probar en la convivencia, qué tan humanos son, porque si son muy buenos artistas pero no hay buena convivencia no funciona. Aquí estamos siendo humanos, mostrando todos nuestros colores”.

MIRA AQUÍ: Cómo será el crucero flotante que servirá como hotel en el Mundial Qatar 2022

Respecto al concepto del programa, Marbelle comenta que es una bomba de tiempo mezclar talento y convivencia. “Es como cuando te coge un cable de corriente, así nos hemos sentido con las audiciones, vamos a tener un show de primera clase, esto es un All Star, esto es lo mejor de lo mejor que ustedes han visto en sus casas”, explica.

Por último, Gusi considera que la competencia en el programa será difícil, especialmente por el hecho de decirle que no a un ‘colega’. “Yo a todos los llamo colegas, son artistas que vienen trabajando mucho en la música, con mucha experiencia”, sostiene.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA DESCARGA” EN CARACOL TELEVISIÓN?

Según recoge el periódico El Espectador, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entrenamiento de Caracol Televisión, afirmó que los colombianos y televidentes tendrán la oportunidad de disfrutar el reality a partir del miércoles 2 de noviembre a las 8:00 p.m.