El hospital de El Hierro en Canarias, España, fue testigo de lo agradecidas que aún pueden ser las personas. Anouk Cachemaille, anestesista del nosocomio, compartió en Twitter y con mucha emoción el gesto que recibió por parte de un paciente al que atendió; sus seguidores quedaron igual de conmovidos.

En la misiva, el hombre escribió palabras de agradecimiento no solo para la profesional, sino también sus compañeros que lo apoyaron durante su instancia en el centro de salud. Al igual que ella, los demás integrantes del hospital tuvieron sentimientos encontrados ante el mensaje del paciente.

“Por medio de estas líneas quiero agradecerte no solo el trato profesional, sino más importante aún, el trato humano que me has mostrado”, inicia la carta. “Desde el primer momento, creaste un clima de cordialidad y amabilidad por tu tono de voz, tu interés y el hecho de que me transmitieras tranquilidad para enfrentarme a algo desconocido para mí”, agregó.

De hecho, el mismo paciente confesó que ya había escuchado referencias de la doctora; sin embargo, no fue hasta que fue atendido por ella que confirmó la buena reseña que le habían hecho llegar. “Valoro mucho todas las molestias que te tomaste. Tengo que decirte que ya tenía buenas referencias tuyas por amigos míos, y las he podido confirmar en primera personas”, explicó.

Entre lo que más destacó de la publicación fueron las demás muestras de agradecimiento con la profesional en los comentarios de la red social. “Un trabajo puede llegar a ser rutinario, pero nunca una vocación como la tuya, y créeme transmites que vives lo que haces”, continuó.

“Mis felicitaciones y animarte a que sigas viviendo tu profesión como lo haces pues de esta manera todos los que pasen por tus manos, te lo expresen o no, se sentirán tratados con la dignidad y el confort que se necesitan en esos momentos”, añade el paciente en la misiva.

Junto a la carta, un peluche y una caja de bombones acompañaron el gesto hacia la médica, quien confesó que no es muy común recibir esta serie de agradecimientos, sobre todo para una anestesista como ella. “Acepta estos pequeños detalles que te traigo como muestra de mi agradecimiento”, concluyó.

Me acaban de entregar esto 🥺 pic.twitter.com/U6u4Kc0uzK — Anouk 🥥🏳️‍🌈 (@AnoukElHierro) September 28, 2021

