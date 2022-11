La historia de la profesora que dormía en la calle, brindaba clases y sus alumnos nunca se enteraron

En el Reino Unido, una profesora sorprendió a mas de uno al revelar a un medio de comunicación que durante dos años vivía en una tienda de campaña en la calle mientras le dictaba clase a sus alumnos.

La mujer aseguró por medio de sus redes sociales que por su condición económica y precarización laboral se vio en la necesidad de vivir en las calles mientras hacía su doctorado en el Reino Unido.

LA HISTORIA DE AIMÉE LÉ, LA PROFESORA QUE DORMÍA EN LA CALLE

Aimée Lê detalló a través del diario The Guardian que no contaba con dinero para pagar el alquiler de la casa y aunque recibía ingresos por ser investigadora y docente, no le alcanzaba del todo para cubrir ciertas necesidades.

Ante esta difícil situación, la profesora de inglés tomó la decisión de irse a vivir a un lugar más próximo al campus universitario de Royal Holloway en la Universidad de Londres para no renunciar a su doctorado y regresar a los EE.UU.

“Hacía frío. Dormí a temperaturas bajo cero. Era una pequeña tienda de campaña para una sola persona, lo que significaba que después de un rato se hacía más cálida. Pero hubo días en los que recuerdo que me desperté y mi tienda estaba cubierta de nieve”, dijo Lê.

Asimismo, la docente se aseaba en la universidad, realizaba sus trabajos en las cafeterías públicas y en su celular, pero trataba de no preocupar a sus padres con sus problemas por lo que les dijo que estaba viviendo en una granja ecológica.

Según señala Aimée , para evitar que sus libros se dañarán decidió guardarlos en su oficina de postgrado y nunca les reveló a sus superiores o alumnos por el miedo a dañar su reputación al confesar que no tenía una casa donde ir a dormir.

Esta mujer tuvo una doble vida por dos años pero contó su historia para generar consciencia sobre las cosas que tienen que pasar muchos estudiantes y profesores a los que no les alcanzan el dinero.

“Estaba realmente asustada. Descubrí que había un campamento de protesta cerca del campus, así que aparecí con mi carpa y pregunté si podía quedarme allí para no estar sola. Y ese fue el comienzo de mis próximos dos años”, informó.

EL MENSAJE QUE DEJA LA HISTORIA DE AIMÉE LÉ

Esta historia de la profesora se hizo viral y el sindicato de académicos se pronunció sobre la precaria situación laboral que tienen que pasar los docentes en el Reino Unido.

“Es fácil mirar hacia atrás y decir que nada de esto valió la pena. Que como mujer migrante de color debería haber renunciado a obtener mi doctorado. Que debería haberme dado cuenta de que la situación nunca se pondría mejor”, señaló Aimée Lê en su Twitter.

Por último, la historia de la docente que vivió en la calle sirvió para poner en debate las condiciones labores en que se encuentran los profesores en el Reino Unido, pues varios viven de contratos a tiempo definido y les pagan por horas de clase dictadas.