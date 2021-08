¿Quién no ha soñado con alguna vez ganarse la lotería o dar con el negocio indicado para hacerse millonario? Para un agente de bienes raíces de Louisiana, en Estados Unidos, ese deseo se hizo realidad luego de que su esposa le dijera que había recibido 50 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. ¿Cuál fue su reacción tras la noticia?

Acostumbrados a transferencias bancarias de tres o hasta cuatro cifras cuanto mucho, la familia de Darren James tuvo lo que se podría llamar un ‘golpe de suerte’ cuando recibió la llamada de su pareja: un monto de tal envergadura no es algo que personas como él vean a diario, pero sucedió.

“Eso no es como un error de un cero o un error de dos ceros, es alguien que se quedó dormido sobre el teclado”, bromeó al respecto para CNN. Su historia se hizo viral enseguida, pero lo que llegaría más adelante sorprendería aún más. Mientras tanto, la consigna era encontrarle una explicación a lo que estaban viviendo.

Según lo que el hombre de 47 años contó a FOX, pensó que se trataba de una fortuna que un tío rico desconocido les había heredado. Vio el teléfono de su esposa y fue cuando reconocieron que debía tratarse de un error; lo siguiente fue contactar con el banco para informar lo que ocurrió.

“Todo lo que pensábamos era quién iba a llamar a nuestra puerta porque, para empezar, no conocemos a nadie que tenga tanto dinero”, explicó James. Sabían que no habían ganado tal cantidad de dinero, por lo que “no podían hacer nada con él”.

La historia de Darren James se convirtió en un ejemplo.

Al poco tiempo, la entidad bancaria a la que pertenecen se encargó de comunicar que lo que había sucedido era “una falla técnica, la cual afectó a un número limitado de cuentas”; sin embargo, “el problema se resolvió y esas cuentas ahora muestran saldos precisos”, agregó la empresa.

Cuatro días más tarde, la situación volvió a su normalidad, pero el hombre aún quedó con muchas interrogantes que esperaba fueran respondidas por el equipo técnico del banco, pues nunca se les dio una explicación de la falla. “Quiero saber por qué sucedió”, pidió. “Eso te hace pensar en la seguridad de tu cuenta”.

Más adelante, el sujeto fue claro con su mensaje a los que se interesaron en su historia, con la que insta a otras personas a hacer lo correcto en caso les suceda algo similar. Total, gastar dinero ingresado de manera accidental a tu cuenta bancaria podría no tener buenas consecuencias. Y tú, ¿ya revisaste tu estado bancario?

VIDEO RECOMENDADO

La historia de la familia Sinclair ha trascendido época y sigue conquistando al público, por lo que en el siguiente video descubrirás cómo se grabó la popular sitcom que retrata las problemáticas de una familia de dinosaurios que viven en una sociedad civilizada y tecnológica.