Relatar una historia a través de un hilo de tuits y 140 caracteres es algo común en Twitter. Los usuarios suelen escribir cuando sea conveniente, dejando así al público en ascuas y con ganas de saber más.

El guionista Manuel Bartual inauguró este tipo de relatos en agosto de 2017, cuando escribió un tuit inquietante: “Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras”. Dicha publicación dio paso a 387 más y a una historia de misterio insólita y original, el cual llegó a ser muy exitosa.

Ahora, la intriga y el terror se han apoderado nuevamente de Twitter, cuando la escritora Laura Ventura empezó a publicar desde el pasado martes su historia de ficción que comienza con una ficha de dominó.

“Esta mañana, al volver de la playa, me ha pasado una cosa un poco ‘random’. Resulta que siempre miro en el buzón porque estoy esperando una citación de digestivo desde hace meses y hoy he visto que había algo dentro, pero no era una carta”, tuiteó la escritora.

Minutos más tarde, después de la publicación, colgó dos imágenes que mostraban una ficha de dominó. No era una cualquiera, era la doble cero.

Más de 10 mil retuits y miles de personas enganchadas

Posteriormente, contó que le había preguntado a su hermano si esa pieza era suya y la respuesta fue negativa.

Sin embargo, el thriller empezó a tomar forma cuando se enteró que su amiga Judith también había recibido una de las 28 piezas del juego de mesa.

La ficha de Judith tenía los valores cero y dos, y hacía de aguanta papeles de una nota con tono amenazante. “¿Acaso crees que eres una artista? Qué tontería”, decía el mensaje. Desde entonces, ambas buscan respuesta al rompecabezas muy personal.

La historia ya suma más de 120 tuits, 11.200 retuits y 65.400 ‘likes’, y en ella Ventura explica todos los pasos que van dando y los mensajes que reciben.

Hasta el momento han encontrado un fragmento de una fotografía, una frase inscrita en una lápida y varias cartas con números. Para darle más veracidad y misterio a la trama, cuelga fotografías y vídeos en el hilo de Twitter.

A continuación te dejamos historia viral que rompe con la calma y acaba con el aburrimiento:

Fuente: El Periódico