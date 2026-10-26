Afianzándose como uno de los programas preferidos de la TV estadounidense, “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” estrenará muy pronto en Latinoamérica su temporada número 28.

En los últimos días se confirmó lo que muchos fans del policial con sede en Nueva York esperaban, el actor Christopher Meloni vuelve a la trama, sin embargo, no hay mayores detalles sobre cuántos episodios tendrá ni en qué circunstancias se dará su vínculo sentimental con la capitana Olivia Benson.

Pero no es la única sorpresa de esta temporada 28 doblada al castellano. También tendremos al sargento Tutuola en todos los episodios, pero, además, habrá un retorno sorpresivo, el de la exfiscal Alex Cabot, interpretada por la actriz Stephanie March.

Stephanie March vuelve a la serie en su rol de la fiscal Alex Cabot.

Hace unos días se supo que ella vuelve a la serie, al parecer, por algunos episodios de esta ambiciosa temporada 28.

“La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” fue creada por Dick Wolf y ha tenido desde su temporada estreno a la actriz Mariska Hargitay, actualmente una de las mejores pagadas de la industria de la TV.

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¿CUÁNDO SE ESTRENA?

La temporada 28 de “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales” se estrenará el martes 3 de noviembre en Universal+ Latinoamérica.