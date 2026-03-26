Resumen

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La producción se estrenará el viernes 17 de abril en el Teatro de la UNIFÉ (Av. Los Frutales 954, La Molina)
La producción se estrenará el viernes 17 de abril en el Teatro de la UNIFÉ (Av. Los Frutales 954, La Molina)
Por Redacción EC

En abril llega al teatro “La leyenda del León”, el nuevo musical familiar del proyecto TALENT de los colegios Villa Caritas y San Pedro. La producción se estrenará el viernes 17 de abril en el Teatro de la UNIFÉ (Av. Los Frutales 954, La Molina) y reúne a más de 80 alumnos en escena entre actores, titiriteros, bailarines, músicos y cantantes, que interpretarán en vivo todas las canciones.