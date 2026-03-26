En abril llega al teatro “La leyenda del León”, el nuevo musical familiar del proyecto TALENT de los colegios Villa Caritas y San Pedro. La producción se estrenará el viernes 17 de abril en el Teatro de la UNIFÉ (Av. Los Frutales 954, La Molina) y reúne a más de 80 alumnos en escena entre actores, titiriteros, bailarines, músicos y cantantes, que interpretarán en vivo todas las canciones.

Un despliegue de escenografía, luces, color, música y un gran elenco que promete una puesta en escena capaz de emocionar al público de todas las edades.

“La leyenda del León” está inspirada en una de las historias más hermosas y entrañables del cine, que tiene a los animales de la sabana africana como protagonistas. Sin embargo, tiene una profunda riqueza humana, pues nos habla de un joven príncipe elegido por su padre para una gran misión, pero las acechanzas del mal logran engañarlo y, sin quererlo, desencadena una gran tragedia en el reino. Luego de huir y de pasar mucho tiempo lejos de su hogar, el deseo de reconciliación en su corazón y el recuerdo de su padre lo impulsan a regresar a su reino, enfrentar la verdad y asumir con valentía lo que está llamado a ser.

A través de personajes entrañables y de divertidas canciones, el espectador hará un viaje por el continente africano admirando sobre el escenario su fauna, su flora, su cultura, abordando valores universales como la familia, la amistad, la lealtad, el amor o el perdón. Es así, que el espectáculo contará con un gran despliegue artístico y técnico, resultado de meses de preparación y trabajo de los estudiantes. Con música en vivo, una espectacular escenografía, marionetas, coreografías y una cuidada producción teatral, la obra busca ofrecer una experiencia cultural que combina entretenimiento con una historia profunda y significativa.

Un despliegue de escenografía, luces, color, música y un gran elenco que promete una puesta en escena capaz de emocionar al público de todas las edades.

Esta producción forma parte del proyecto TALENT, iniciativa artística que los colegios Villa Caritas y San Pedro desarrollan desde hace más de 20 años con el objetivo de promover una educación integral.

A través del arte y la cultura, el programa busca formar a los estudiantes no sólo en habilidades artísticas, sino también en valores como el compromiso, la disciplina, la humildad, el trabajo en equipo y el servicio a los demás a partir de los propios dones.

● Obra: Musical “La leyenda del León”

● Produce: Proyecto Talent (Colegios Villa Caritas y San Pedro)

● Estreno: viernes 17 de abril

● Ubicación: Teatro - UNIFÉ

● Temporada: 8 únicas funciones

● Público: Apto para toda la familia

● Venta de entradas: Disponibles en Ticketmaster

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