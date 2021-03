El reciente estreno de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ ha dejado muchos comentarios e interrogantes sobre la elaboración del film, no solo por su tiempo de duración –de más de cuatro horas– que es aclamados por unos y criticados por otros, sino también por el exceso de violencia en algunas escenas, cosa que no se había visto antes en las otras versiones.

Un claro ejemplo de esto que mencionamos es que en las películas individuales de ‘Wonder Woman’, la heroína no se atreve a matar a sus rivales por más que estos signifiquen mucho peligro para su integridad. Solo se limita a golpearlos con rudeza, pero no hasta el punto de causarles un daño irreversible. Esto no ocurre en la cinta de Zack Snyder, donde en menos de treinta minutos Diana ya se deshace de un secuaz arrojándolo contra la pared hasta el punto de dejar la sensación de haberlo matado (se logra ver mucha sangre).

¿Por qué aumentó el nivel de violencia en ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’?

En diálogo con Variety , el director de 55 años mencionó que se tomaron esa libertad creativa sin fijarse tanto en la tabla de clasificación de edades, ya que eso les permitiría plantear una propuesta cinematográfica diferente y más verosímil en cuanto a las peleas de los superhéroes.

“Es un ejercicio puro de libertad creativa. Hagámoslo exactamente de la manera que lo haríamos si no hubiera una tabla de clasificación. No usemos ninguna segunda conjetura. Hagámoslo de la manera que creemos que es la mejor. Ese fue el enfoque filosófico”, comentó Snyder.

Sin los filtros de anteriores producciones, Snyder destaca que lo que ha buscado con su versión de ‘La Liga de la Justicia’ es humanizar más a los personajes y que estos afronten sus combates de manera más real. “Siempre siento que la consecuencia es importante para mí, que hay mucho en juego. Todavía es abstracto, ya sabes. Estos son dioses luchando contra hombres. Lo cual también es parte del asunto. Realmente no podemos luchar contra ellos. Los humanos realmente no pueden luchar contra ellos”, añadió.

“Si no aborda la violencia real como violencia, para mí, estás bajando las apuestas en todos los niveles. Si el superhéroe destroza el coche, y todo el coche explota, y ves al tipo salir arrastrándose de los escombros, y piensas, bueno, sigue siendo PG-13, el hecho de que no aparezcas la sangre es un tecnicismo. La violencia sigue ahí. Quiero una descripción real de la violencia. No quiero endulzarlo”, finalizó el cineasta.

VIDEO RELACIONADO

¿De qué trata y dónde ver la Zack Snyder Justice League?

TE PUEDE INTERESAR