El estreno de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ ha abierto el camino a innumerables teorías y corrientes de opinión respecto a los que significó para el director del film, Zack Snyder, aventurarse a hacer esta larguísima –pero muy bien elaborada– historia de más de cuatro horas. Muchos fanáticos de DC Cómics se preguntaron sobre la ausencia física de Linterna Verde , ya que este fue mencionado en más de una ocasión durante toda la trama.

Lo que más sorprendió e intrigó al público fue que Snyder sí grabó una escena con el mencionado superhéroe, sin embargo, este tuvo que obviarlo en la producción final que terminó estrenándose el pasado viernes 19 de marzo en HBO Max y en diversas plataformas.

¿Por qué se descartó una escena de Linterna Verde en ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’?

Sucede que Warner Bros, productora que respaldó esta cinta, le puso como condición a Snyder que se limitara a elaborar y grabar las escenas que estaban establecidas en el guion inicial para que no haya un desbalance presupuestal posterior. Sin embargo, la rebeldía del cineasta pudo más y no tuvo reparos en obviar dicha disposición.

“Una de las reglas para hacer el ‘Snyder Cut’ fue que el estudio me dijo que no se filmara nada nuevo. Y luego, por supuesto, rodé cosas de todos modos. Porque de repente, espera ¿hay reglas ahora sobre esto? No lo sabía. (risas)”, reveló el director de 55 años a Cinemablend.

“Eso parece injusto. Se llama Snyder Cut. Y, francamente, existen esas advertencias porque había muchas cosas, y no las enumeraré aquí, que el estudio no quería que tuviera en mi versión de la película”, añadió.

La escena a la que hace referencia es una en la que Linterna Verde dialoga con Lois Lane. “Honestamente no sé por que recibí el rechazo hacia Linterna Verde. Pensé que ellos solo estaban diciendo que no querían que yo hiciera la versión del Linterna Verde de John Stewart en esta película”, continuó revelando.

“Pude aprovechar eso. Dije: ‘está bien, lo sacaré. Pero debéis dejar que lo reemplace por Martian Manhunter y así filmar mi escena postapocalíptica’, porque esas son las dos cosas que no iban a hacer“, finalizó Snyder, quien finalmente cedió a las disposiciones de Warner Bros.

