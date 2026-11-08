Podrías pasarte los casi 100 minutos que dura “La mangosta”, la nueva película de Liam Neeson que acaba de estrenarse en Prime Video (en algunas zonas se estrenó en cines seleccionados la semana pasada) buscando similitudes con sus filmes previos y, la verdad, no sería técnicamente echar tu tiempo libre a la basura.

En sí, el filme de Mark Vanselow tiene muchas curiosidades para prestarles atención. Desde su director: Vanselow fue durante años doble de acción de Liam Neeson y hoy el irlandés de 74 años de edad le devuelve al favor protagonizando esta historia escrita por Thompson Evans y que, hechas las sumas y las restas, cumple con lo justo.

En tiempos donde todos dudamos sobre qué es inteligencia artificial y qué no, esta película de acción cumple en lo poco a lo que aspira: llenarte de pop corn y la gaseosa de tu preferencia durante una hora y 38 minutos.

“La mangosta” cuenta la historia de un veterano del ejército estadounidense de nombre Ryan ‘Fang’ Flanagan (Neeson). Con tres incursiones a Afganistán, el militar retirado acumula varias condecoraciones, dos grandes amistades y el amargo recuerdo de una pérdida que para los seguidores de Neeson puede pasar como el típico ‘sentimiento de culpa’ que castiga a sus personajes desde esa memorable trilogía que lo hizo famoso entre los años 2008 y 2015.

Dirigida por Pierre Morel y producida por el ya prestigioso estudio Canal+, la primera de las entregas de “Búsqueda implacable” (para el fandom del irlandés, la mejor de la trilogía), mostraba a un veterano del ejército dedicado a labores privadas que, en un momento, debe usar sus habilidades para rescatar a su hija de una mafia de traficantes humanos. El protagonista (de nombre Bryan Mills), sin embargo, arrastra –en las tres partes—algo más que miedo por perder a su hija: una sensación de culpa por haber hecho a su familia a un lado para servir a la nación. Esa separación de su familia, por supuesto, le costó distancia con su hija y un divorcio con la esposa.

El moderno Ford Mustang, quizás el real protagonista de esta película.

Esta quizás es una de las primer similitudes con “La mangosta”, donde ‘Fang’ si bien no tiene hijos, sí se ha divorciado de su esposa por diferencias en las que no se ahonda, aunque presumimos en parte del filme que se debe a su estrés postraumático generado por sus dedicados a distintas guerras.

Otra similitud entre ambas películas es la amistad que el protagonista ha labrado a través sus años en la milicia con sus compañeros de tropa. En la famosa trilogía de los dos mil, sus amigos Sam, Casey y Bernie, lo ayudan primero a buscar a su hija y, más adelante, cuando lo acusan injustamente de matar a su esposa, a esconderse y a limpiar su honor. Bueno, en “La mangosta” la ecuación es similar, pero tiene un efecto menos potente, digamos, tal vez por falta de ideas frescas: Munch (Marcus Thomas, actor con quien ya trabajó en ‘Venganza bajo cero’) y Tanker (Ving Rhames, el querido Luther Strickell en ‘Misión imposible) sobrevivieron con Fang y escaparon del rapto de los afganos, aunque ninguno pudo salvar la vida de Wiz (Ryan Morgan), el eje de dolor y culpa que castiga a nuestro protagonista casi toda la película.

Pero “La mangosta” no va sobre culpas y dolor por el pasado. La película de Mark Vanselow muestra a nuestro héroe de acción ‘enfrentando’ al Estado como un fugitivo que solo tiene como arma (esto no es tan cierto, porque literalmente Fang sí lleva consigo un arma de fuego) un moderno y hermoso Ford Mustang color rojo, que además ni siquiera es suyo.

Una de las escenas de "La mangosta".

Con un costo superior a los 175 mil dólares, este parece ser el automóvil de los sueños de cualquiera. De uno se apropia Fang minutos después de terminar en el lugar y momento menos indicado: la muerte del esposo de su expareja, Tara, interpretada por la solvente Marisa Tomei.

Con 74 años a cuestas, y coqueteando más de una vez con el retiro de las escenas de acción (como lo ha dicho, pero cumplido parcialmente), Neeson se la pasa sentado casi el 75% de la película. El resto va manejando el velocísimo Ford Mustang rojo. Es, pues, el vehículo quien hace gran parte de la trama: la huida de un veterano de guerra inocente de la persecución por parte de casi un centenar de policías de al menos dos estados de Norteamérica.

Tal vez consciente de sus recursos más que nadie, Vanselow ha asegurado que su película tenga escenas de acción decentes, efectos correctos y, por ende, aunque sabemos que Neeson (quizás sí el de los dos mil en “Búsqueda implacable”) no sería capaz de colgarse de su anciano amigo Tanker para trepar a un helicóptero en marcha pilotado por su otro anciano amigo Munch, cuando lo vemos en pantalla lo aceptamos.

La pata de la mesa que más cojea, como pasa con el común de las películas de acción que Neeson ha protagonizado en la última década, tiene que ver con lo dramático. Aunque la alusión al amigo caído tras el rapo en Afganistán luce verosímil, incluso lo parece cuando vemos a los Tanker, Munch y Fang ordenando cuatro platos en la mesa de un restaurante cuando solo son tres los presentes, donde se falla rotundamente es en lo sentimental. El vínculo entre nuestro protagonista y su exesposa Tara es artificioso y forzado. Sus diálogos no solo no convencen, sino que en ocasiones parecen escritos por una baja valorada (y anticuada) inteligencia artificial.

Una película que puede ir al común de cintas protagonizadas por Neeson en la última década.

Como pasaba en “Búsqueda implacable”, la exesposa Lenore (Famke Janssen) no ha podido olvidar a Bryan, pero la distancia –al menos inicial—es verosímil. Ella tiene una relación con un empresario millonario y parece tranquila con la estabilidad que este le otorga. Hasta que viene el secuestro, el rescate de padre a hija y, de pronto, los sentimientos de cariño de ella a él regresan.

En “La mangosta” cada diálogo sentimental o romántico es peor que el anterior. Así que apenas iniciada una charla que podría tratarse de cierta manera, todo se descarrila con un “recuerdo que en esa playa hicimos el amor como locos”. Pero si el guion es débil en estos momentos, Vanselow también pone de su parte cuando convierte lo que debería ser una huida dramática en la exposición de una fuga casi delincuencial vía noticiero de estación de TV local. Así, sin aplicar disolvencia alguna, pasamos de ver a nuestro héroe de acción en la pista a ver a su exesposa con una amiga/familiar sentadas ante un TV en una mueble. Solo les faltó un cubo gigante de pop corn en la toma.

“La mangosta” no es la peor de las películas de Liam Neeson. Presenta las mismas particularidades de sus últimas 15 películas de acción: guiones planos, elenco corto, pocos golpes, muchos desplazamientos, insistir en el sentimiento de culpa, y romances casi siempre con final feliz. Tal vez pedirle al actor irlandés una obra que supere ese promedio sería mucho, sin embargo, tampoco hay lugar para el reproche. En una industria donde las estrellas cada vez son menos, o más livianas, por lo menos el recordado ‘Bryan Mills’ es consecuente con lo que cree. Eso luce suficiente.