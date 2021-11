Una influencer mexicana se ha vuelto viral tras confundir a la banda La Oreja de Van Gogh con el pintor neerlandés Vincent van Gogh. Tras ello, fue criticada duramente en redes sociales; sin embargo, nadie esperaba que la propia agrupación española reaccionara al hecho.

Todo empezó cuando la joven, que se hace llamar Yeri Mua, compartió unas historias en Instagram mostrando el conjunto que iba a utilizar para el 31 de octubre. La chica comentó, entre titubeos, que su top estampado con la famosa pintura ‘La noche estrellada’ estaba inspirado en el cuadro de La oreja de Van Gogh.

“Esta blusa (es) de La Oreja de Van Gogh”, dijo, confundiendo el nombre del grupo de pop-rock con el nombre del pintor, reconocido como uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

Como era de esperarse, el despiste de la influencer no pasó desapercibido y generó una gran cantidad de críticas. “No sabe ni gesticular bien, le pides peras al Olmo”, “Ay no puede ser tanta estupidez. La oreja de Van Gogh jajajaja. Usar el cerebro es gratis y no duele, alguien dígale a la morra”, o “Al menos no dijo la oreja de Picasso”, fueron algunas de las reacciones que generó el video que acumula hasta el momento más de 3 millones de reproducciones.

Entre tantas críticas y burlas, la agrupación española intentó defenderla mediante su cuenta oficial de Twitter. “Yeri, te queremos en nuestro equipo”, escribieron, en un mensaje irónico acompañado de un corazón.

El mensaje de la banda superó los 80 mil ‘me gusta’ y fue retuiteado más de 6 mil veces, pero entre las respuestas algunos usuarios reprobaron que los españoles hayan respondido de esa forma, pues los culparon de “defender” la ignorancia.

Por su parte, Yeri aceptó su error y reconoció que las burlas que surgieron tras el hecho la hicieron sentir mal; no obstante, horas después, recordó el incidente entre risas y decidió prestarle atención solo a los comentarios graciosos.

