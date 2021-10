“La Voz de Antena 3” se ha convertido en uno de los programas con mayor respaldo del público desde su estreno el pasado 17 de setiembre. Los jurados de la octava edición del exitoso reality de canto son Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Pablo Alborán y Malú, quienes comparten diversos momentos durante las audiciones a ciegas.

La música es un lenguaje universal que une a millones personas con propósitos en común, también crea lazos de amistad que perduran con el paso del tiempo. Tal es el caso de los cantantes Pablo Alborán y Malú, quienes son grandes amigos desde hace varios años atrás y fue su pasión por la música la que unió a estos dos jurados muy queridos del programa concurso.

¿Qué relación tienen Pablo Alborán y Malú?

Durante la cuarta gala de audiciones a ciegas de “La voz España”, Malú y Pablo protagonizaron un divertido momento durante la presentación de Amanda Liñán. Los jurados aún no terminan de completar sus equipos y están en busca de los mejores talentos. Por ello, el cantante malagueño volteó antes de su amiga y la bloqueó. Malú intentó presionar el botón para girar, pero se dio con la sorpresa de que su silla estaba bloqueada.

“Tú y yo vamos a hablar ahora después. No tío (a Luis Fonsi) me ha bloqueado a mí”, dijo la cantante, mientras Pablo Alborán decía sentirse muy alegre por girar su silla. Al notar que Malú no se quedaría de brazos cruzados, el artista se acercó hasta ella y la llenó de besos para que lo ‘perdone’ y olvide aquel momento. Y es que ningún bloqueo puede interponerse entre su preciosa amistad.

¿Quién es Pablo Alborán?

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiznota, conocido como Pablo Alborán, nació el 31 de mayo de 1989. Es un cantautor y músico español. “Solamente tú”, es el primer sencillo de su álbum debut en 2010. Tiene acumulado un total de 34 premios ganados de 74 nominaciones y colaboraciones con grandes artistas. Ingresó este 2021 como jurado de La Voz España y ha tenido mucha aceptación del público.

¿Quién es Malú?

María Lucía Sánchez Benítez también conocida como “Malú”, es una cantante, compositora e intérprete española nacida el 15 de marzo de 1982 en Madrid. Tiene diversos premios ganados y más de dos millones y medio de discos a lo largo de su carrera. Ingresó como coach de “La Voz” en 2012 siendo ganadora en la segunda y cuarta edición, así como jurado de “La voz Kids”.

¿Cómo está formado el equipo Alborán?

Pablo Alborán tiene un 60% de los miembros de su equipo: Shushu, Inés Manzano, Amanda Liñán, Irene Nández, Jorge da Rocha, Marina Jiménez, Matías Albertengo, Javier Naranjo y Toyemi.

¿Cómo está formado el equipo Malú?

Malú está a mitad del camino y ya tiene poco más del 50% de su equipo completo: Noemí Martínez, Tomasa Peña, Makiko Kitago, Laura Gómez, David Bastidas, Besay Pérez, Carmen Lillo y Ezequiel Montoya.

¿Dónde puedo ver ‘La Voz España’?

Todos los viernes podrás ver la octava edición de ‘La Voz España’, bajo la conducción de Eva González y como jurados a los cantantes Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Los estrenos de cada programa empiezan a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3 Internacional, también se emite los viernes a las 20:30 horas (México y Perú).