Los coaches de "La Voz España": Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López.
Los coaches de "La Voz España": Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López.
Por Redacción EC

El próximo 18 de septiembre se estrenará la temporada que marca el retorno de “La Voz España”, exitoso formato de canto que, en esta ocasión, ha confirmado varias novedades. A continuación te compartimos algunos detalles del show que presentará Eva González.

El nuevo equipo de ‘coaches’ está integrado por Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López. A ellos se les sumará un quinto “de primer nivel”, que ingresará en la etapa de Batallas. Este nuevo personaje podrá cambiar el destino de los aspirantes y formar un equipo propio en pos del triunfo.

“La Voz España” es producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, y también estará disponible en atresplayer Internacional.

Se supo también que los coaches contarán nuevamente con las opciones de Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, que inclusive podrán usar contra sus ‘iguales’.

De la misma forma, podrán darle una nueva oportunidad a los talents, y en la fase de Audiciones a Ciegas podrán darle otra oportunidad a un participante previamente descartado.

La presentadora Eva González.
La presentadora Eva González.

El botón de arrepentimiento, asimismo, propicia que un coach le brinde una nueva oportunidad a un concursante previamente no aceptado por ninguno. Así, pues, se comprometerá a mejorarlo con su asesoría.

También se informó que aquellos que superen las audiciones a ciegas podrán participar de las batallas cuerpo a cuerpo, las cuales les permitirán acceder a los directos. También los coaches podrán ‘robarse’ un talento del rival, salvo alguien saque una ‘tarjeta roja’ y se proteja.

CUÁNDO VER “LA VOZ ESPAÑA”

El regreso de “La voz España” será este viernes 18 de septiembre y se emitirá desde las 9:30 P.M. hora de Lima, Perú.

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