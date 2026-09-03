El próximo 18 de septiembre se estrenará la temporada que marca el retorno de “La Voz España”, exitoso formato de canto que, en esta ocasión, ha confirmado varias novedades. A continuación te compartimos algunos detalles del show que presentará Eva González.

El nuevo equipo de ‘coaches’ está integrado por Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López. A ellos se les sumará un quinto “de primer nivel”, que ingresará en la etapa de Batallas. Este nuevo personaje podrá cambiar el destino de los aspirantes y formar un equipo propio en pos del triunfo.

“La Voz España” es producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, y también estará disponible en atresplayer Internacional.

Se supo también que los coaches contarán nuevamente con las opciones de Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, que inclusive podrán usar contra sus ‘iguales’.

De la misma forma, podrán darle una nueva oportunidad a los talents, y en la fase de Audiciones a Ciegas podrán darle otra oportunidad a un participante previamente descartado.

La presentadora Eva González.

El botón de arrepentimiento, asimismo, propicia que un coach le brinde una nueva oportunidad a un concursante previamente no aceptado por ninguno. Así, pues, se comprometerá a mejorarlo con su asesoría.

También se informó que aquellos que superen las audiciones a ciegas podrán participar de las batallas cuerpo a cuerpo, las cuales les permitirán acceder a los directos. También los coaches podrán ‘robarse’ un talento del rival, salvo alguien saque una ‘tarjeta roja’ y se proteja.

CUÁNDO VER “LA VOZ ESPAÑA”

El regreso de “La voz España” será este viernes 18 de septiembre y se emitirá desde las 9:30 P.M. hora de Lima, Perú.