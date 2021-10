Mientras los coaches siguen completando sus equipos, sorprendió con creces la audición de un imitador de Alejandro Sanz durante la penúltima noche de audiciones a ciegas. Nuevos talentos llegan a “La Voz”, el programa de canto más exitoso de la televisión española y en esta ocasión, los participantes dieron todo en el escenario para ser elegidos como uno de los 14 integrantes de los cuatro equipos.

En la última edición del programa líder de sintonía de Antena 3, la cantante Malú se consagró como la vencedora de la noche tras sumar a tres nuevos artistas. Alejandro Sanz solo está a un para que su equipo esté completo. Mientras que Luis Fonsi también está a dos voces de completar su ‘team’ y Pablo Alborán sumó más competidores y está a tres participantes de cerrar su equipo.

RESUMEN DE LA ÚLTIMA GALA DE LA VOZ ESPAÑA

La primera en subir al escenario fue Diana Larios para demostrar toda su potencia vocal interpretando el tema ‘Caruso’ de Lucio Dalla. Casi al final Pablo Alborán y Luis Fonsi pulsaron el botón rojo pero la participante decidió sumarse al ‘Team Fonsi’. La siguiente fue Sofía García con su tema ‘Siete vidas’ de Antonio Flores, quien se llenó de emoción al ver que Alejandro Sanz giró su silla segundos antes de terminar su presentación.

Paula Guasp fue la tercera en subir al escenario con el tema ‘Sweet but psycho’ de Ava Max y cautivó a Malú que volteó su silla casi al final. La siguiente en demostrar su potente voz fue Yamile Wilson interpretando el tema ‘At last’ de Etta James logrando impresionar a Pablo Alborán. Después Franc González demostró todo su talento con la canción ‘Grace Kelly’ de Mika y se unió al equipo de Malú.

Pablo Alborán añadió otro talento a su equipo tras escuchar la voz de Paula Serrano con ‘Una foto en blanco y negro’ de David Otero y Taburete. Kiumars Vahedi logró convencer a Luis Fonsi al interpretar el tema ‘Fix you’ de Coldplay. Mientras que el toque de flamenco lo puso Jesús Peguero con ‘Si a veces hablo de ti’ de Moncho y Niña Pastor, sumándose al equipo de Malú.

EL IMITADOR DE ALEJANDRO SANZ EN LA VOZ

Fran Valenzuela sorprendió con creces a todos durante su presentación en la penúltima gala de audiciones a ciegas de “La Voz”. El participante llegó dispuesto a conseguir un lugar en la competencia tras cantar el tema ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega y demostrar que es el perfecto imitador de Alejandro Sanz. Pese a que Pablo Alborán giró de inmediato su silla y Alejandro casi al último momento, el ‘talent’ eligió el “Team Sanz”.

EQUIPO FONSI

El cantante portorriqueño ya tiene 12 participantes y solo le faltan 2 para completar su equipo: Kiurmas Vaheli, Diana Larios, Pepe Borrero, Óscar Ettedgui, Ángel Valera, Daniel Gómez, Carlos Ángel Valdés, Lamis Carro, Tosh Ebenezer, Irene Romero, Greta Borszewski y Ainhoa de Asís.

EQUIPO MALÚ

La cantante Malú ya superó poco más del 70% de participantes y está a 3 competidores de completar su team: Jesús Peguero, Franc Gonzáles, Paula Guasp, Noemí Martínez, Tomasa Peña, Makiko Kitago, Laura Gómez, David Bastidas, Besay Pérez, Carmen Lillo y Ezequiel Montoya.

EQUIPO SANZ

Es uno de los cantantes españoles más querido y solo está a un competidor de completar su equipo: Fran Valenzuela, Sofía García, Miguel Moreno, Marc Figols, Ian García, Servando Gallego, Alice Reay, Pablo Hernández, Beli, Mara Cruz, Carlos Galí, Inés Moraleda y Karina Pasian.

EQUIPO ALBORÁN

El cantante magaleño al igual que Malú está al 73% de participantes y solo le faltan 3 concursantes para completar su team: Paula Serrano, Yamile Wilson, Shushu, Inés Manzano, Amanda Liñán, Irene Nández, Jorge da Rocha, Marina Jiménez, Matías Albertengo, Javier Naranjo y Toyemi.

¿DÓNDE PUEDO VER ‘LA VOZ ESPAÑA’?

Todos los viernes se emite un nuevo episodio de ‘La Voz España’, que tiene como jurados a Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Las audiciones a ciegas se transmiten a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3. También puede verse los estrenos de cada programa los días viernes a las 20:30 horas para el público de México y Perú.