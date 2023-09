Arrancan las Clasificatorias 2026 en Sudamérica, y las selecciones asociadas a la CONMEBOL ya se encuentran listas para afrontar la primera jornada de la fecha doble programada para setiembre. La Bicolor de Juan Reynoso visitará a Paraguay en medio de dimes y diretes generados con la prensa de dicho país a partir de comentarios vertidos sobre la localía escogida en esta ocasión por el conjunto albirrojo. Conoce qué dijo un medio guaraní en específico, y de qué forma arremetieron contra el ‘Cabezón’, y también Yotún en la previa al duelo que se jugará en Ciudad del Este.

PARAGUAY VS PERÚ: ¿CUÁLES FUERON LAS CRÍTICAS QUE RECIBIERON JUAN REYNOSO Y YOSHIMAR YOTÚN POR PARTE DE UN SECTOR DE LA PRENSA GUARANÍ Y POR QUÉ MOTIVO?

De manera contundente y encendida, un sector de la prensa guaraní ha calentado la previa del duelo clasificatorio rumbo a México/Estados Unidos/Canadá 2026 que protagonizarán las selecciones de Paraguay y Perú en un escenario inédito para la Bicolor que dirige Reynoso y tendrá a Yotún como referente en el mediocampo.

Para este partido correspondiente a la fecha 1 de las Clasificatorias 2026, la sede del encuentro entre albirrojos y blanquirrojos será el Estadio Antonio Aranda ubicado en Ciudad del Este, y no el Defensores del Chaco como históricamente había sucedido.

Ante esta confirmación por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Juan Reynoso y Yoshimar Yotún emitieron una opinión acerca del repentino cambio de localía que fue tomada de forma controversial por periodistas de “Versus Arena” a pocos días del debut de ambas selecciones en el camino hacia a la Copa del Mundo 2026.

Tildando de “hablador” al DT de la Bicolor y que el capitán de Sporting Cristal “no existe”, los conductores y panelistas del espacio deportivo guaraní, arremetieron para aseverar en principio bajo la voz de Carlos Turrini que “ellos deciden jugar en Lima, pero si quieren pueden llevarnos a Arequipa a jugar o a Machu Picchu”.

“No entiendo porqué las quejas”, dijo el periodista paraguayo en un tono airado que fue secundado por las críticas de ‘Pepe’ Cárdenas hacia Yotún, expresando lo siguiente:

- “Escuché las declaraciones de Yoshimar Yotún y en primer lugar lo digo, Yotún no existe y en segundo lugar, Paraguay tiene todo el derecho de escoger el lugar del partido”

Para sentenciar la postura en contra de Juan Reynoso y el mediocampista de la selección peruana, el mismo Cárdenas insistió en mantener el perfil de confrontación diciendo que “hablan demasiado allá sobre la localía y es nuestra. Nosotros decidimos dónde jugar”.

“Hablan mucho, primero Reynoso y ahora Yotún. ¿Qué les pasa? No existís en primer lugar Yotún”, puntualizó con fiereza luego de las expresiones vertidas por sobre todo el técnico bicolor, quien tuvo una particular apreciación sobre el césped, el escenario y el propio rival de turno, y además dejó una picante frase que no gustó en Paraguay.

¿QUÉ DIJERON REYNOSO Y YOTÚN SOBRE EL ESTADIO ANTONIO ARANDA DE CIUDAD DEL ESTE Y POR QUÉ TERMINÓ ENOJANDO AL PERIODISMO PARAGUAYO EN LA PREVIA DEL PARAGUAY-PERÚ?

Tras la disputa de 4 encuentros amistosos internacionales en 2023 contra Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón, Juan Reynoso terminó de bosquejar la nómina de futbolistas que serían citados para enfrentar a Paraguay primero y luego a Brasil durante el mes de setiembre.

Durante la conferencia de prensa que brindó para los medios de la prensa local nombró uno por uno a todos los jugadores convocados para la primera fecha doble de las Clasificatorias 2026 rumbo a México/Estados Unidos/Canadá, y dio su opinión acerca del Antonio Aranda y el sorpresivo cambio de localía determinado por la APF.

“Ambos vamos a ser visitantes. Es una cancha donde el balón no corre, no fluye como gustaría”, declaró Juan Reynoso ante la consulta sobre este tema en particular, añadiendo además que “esto es Eliminatorias. Una guerra de estrategias, de situaciones”.

Por su parte, Yoshimar Yotún prefirió poner paños fríos a los entredichos, pero aún así no se salvó de las críticas de la prensa paraguaya, pese a decir lo siguiente dejando claro que “nosotros pensamos en sumar los tres puntos”:

- “No quiero entrar en polémica sobre las declaraciones del director técnico de Paraguay porque cada quien es libre de elegir su localía”

FECHA, HORARIO Y TRANSMISIÓN DEL PARAGUAY VS PERÚ POR LA FECHA 1 DEL CAMINO A LA COPA DEL MUNDO 2026

El encuentro inaugural de las nuevas Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el que sostengan las selecciones de Paraguay y Perú en Ciudad del Este con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Según la programación de la CONMEBOL, la ‘Blanquirroja’ visitará y medirá fuerzas contra el combinado guaraní este jueves 7 de setiembre a partir de las 5.30 p.m. (Hora de Perú) en un debut que contará con la transmisión de los siguientes canales de señal abierta y cable:

- ATV (Canal 9) / América TV (Canal 4)

- Movistar Deportes (Canal 3)