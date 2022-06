Entre la gran cantidad de futbolistas de Argentina que son queridos por la afición, más allá de la camiseta que hayan podido vestir, se encuentra Carlos Tevez. A sus 38 años, ha decidido dejar de manera oficial el fútbol, pese a que ya hace más de un año que no compite profesionalmente. Pero yendo más allá de su despedida, ¿por qué extrañaremos al ‘Apache’ en los campos de juego? Aquí la historia.

DEL FUERTE APACHE PARA EL MUNDO

Quien sepa los motivos del apodo de ‘Apache’ del argentino seguramente ha leído o escuchado algo referente a su lugar de origen. Salido del Fuerte Apache, un barrio en el que no era sencillo seguir un camino libre de tentaciones que pueden conducir incluso al delito, Tevez fue el ejemplo de cómo, ante la adversidad, la decisión de hacer bien las cosas está en uno.

De hecho, muchos de estos episodios son reflejados en la serie “Apache: la vida de Carlos Tevez” disponible en Netflix. El asesinato de su mejor amigo, el abandono de su madre y las distintas trabas de su niñez son contadas, aunque de manera dramática, en esta ficción. Pero, sin duda, son sus gestos lo que lo han hecho tan querido por los fanáticos del fútbol.

Cada vez que el argentino marcaba un gol, o al menos en su mayoría de ocasiones, era común verlo levantarse la camiseta y ver nombres que llaman la atención: Ciudad Oculta, Villa la Ñata, La Palito, Lugano 1 y 2, La Maciel y, por supuesto, Fuerte Apache. En cada grito se encargó de honrar a los distintos barrios de Buenos Aires, donde confiesa que aprendió más de la vida que en ningún otro lado.

Fuente: Twitter @__CarlitosTevez

UN GANADOR NATURAL A DONDE QUIERA QUE FUE

Desde su descubrimiento en 1989, Tevez ha vestido camisetas de Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia y hasta China. Boca Juniors (2001-2004, 2015-2016, 2016-2021), Corinthians (2005-2006), West Ham (2006-2007), Manchester United (2007-2009), Manchester City (2009-2013), Juventus (2013-2014) y Shanghái Shenhua (2017) han sido los colores que ha sabido defender buenamente a lo largo de sus 20 años de carrera profesional.

Con 30 títulos en su historial, es uno de los futbolistas argentinos más ganadores solo por detrás de Lionel Messi (40), Ángel Di María (32) y Luis Gonzalez (31). Cinco ligas argentinas, un Brasileirao, tres Premier League, dos Serie A, Copa Argentina, Supercopas, Copas de liga; el palmarés es extenso y lo completan incluso una medalla olímpica en Atenas 2004, sin mencionar que es de los pocos en ganar una Copa Libertadores y una Champions League. Sin embargo, los premios que más atesora son otros, los que no se pueden tocar.

SU FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

Si en un inicio, cuando pequeño, se le conoció como Carlos Martínez es porque es el apellido con el que nació; más adelante, y para poder ser inscrito en las canteras de Boca Juniors, adoptó el apellido de su tío, Segundo Tevez. A partir de entonces, tras escalar en las inferiores del cuadro ‘Xeneize’, se ganó un lugar en el primer equipo hasta ganar un Apertura y partir para su primera gran experiencia internacional en Brasil.

¿Qué hizo con su primera paga? Lo contó en su momento: “Recibí mi primer sueldo cuando fui a Corinthians. Compré 10 casas y saqué a todos mis tíos del barrio. Hicimos un asado y les di cada uno su llave sin que ellos supieran nada. Los sorprendí, no podían parar de llorar”, confesó años atrás. Y es que, como se menciona, su familia es lo más importante para él. De hecho, su retiro de los campos tiene que ver con ello.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1 […] Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él, entonces decía ‘¿para qué más’. Me levanté y me dije ‘no juego más, para nadie’”, confiesa en una entrevista para el programa Animales sueltos. Y es que claro, fue ese hombre que, además de su apellido, le dio las razones más importantes para continuar con su carrera y, tras su partida el 21 de febrero de 2021, no pasó mucho hasta que decida no hacer lo que, en palabras de su familia destaca, le hacía tan feliz.