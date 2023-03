No queda duda que “Last of Us” ha sido uno de los grandes estrenos del año. La serie, que se transmitió por HBOX Max cada domingo, acabó de gran manera su primera temporada. Tanto fue el éxito que ya está confirmado un nuevo lote de episodios.

Los números respaldan este gran momento de la serie: logró 4,7 millones de espectadores por semana. De esta manera, se convirtió en una de las producciones más vistas en este comienzo de 2023.

Y, aunque todavía no se confirmó una fecha exacta para el lanzamiento de la temporada 2, ya se vienen hablando sobre nuevos proyectos para la franquicia como es el caso de una tercera parte del famoso videojuego.

“Last of Us”: ¿habrá un tercer videojuego en la franquicia?

Neil Druckmann, guionista de los últimos videojuegos de “Last of Us”, habló sobre la posibilidad de que sea lanzada la tercera parte y dio a conocer otros detalles.

“Sé que los fans están pidiendo The Last of Us 3, lo oigo todo el tiempo. Todo lo que puedo decir es que ya estamos en nuestro próximo proyecto”, explicó el directivo para Kinda Funny, el podcast del periodista Greg Miller.

“La decisión ya está tomada y no puedo hablar por el momento. Hemos pensado varias cosas y hemos elegido la que más nos emocionaba”, agregó Druckmaan.

