Falta solo un día para la esperada gala de los Latin Grammy 2020. Esta nueva edición de los premios a lo mejor de la música latina se realizará este jueves 19 de noviembre en Miami, Florida en Estados Unidos. En esta nota te contamos todos los detalles.

Por primera vez, la edición no contará con público ni con alfombra roja debido a las restricciones sanitarias por el nuevo coronavirus. Sin embargo, contarán con la presencia de reconocidos artistas de la música latina como Bad Bunny, Alejandro Fernández y J Balvin. Podrás seguir la ceremonia e incidentes EN VIVO y EN DIRECTO.

Las actrices Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras serán conductoras esa noche, en conjunto con el cantante Carlos Rivera, según lo confirmado por la Academia Latina de la Grabación.

¿Cuando serán los Latin Grammy 2020?

Esta nueva edición de los Latin Grammy será este jueves 19 de noviembre a las 8.p.m. en Miami. Esa noche contará con la participación de grandes exponentes de la música latinoamericana. Los peruanos esperan poder alzarse con los galardones.

Latin Grammy 2020: ¿Cómo ver la gala EN VIVO?

En Estados Unidos, la entrega de los premios Latin Grammy 2020 será transmitida por la señal de Univisión. En el caso de América Latina, el encargado de transmitir la gala en vivo será TNT.

Asimismo, la web de El Comercio registrará las incidencias de los Latim Grammy 2020. Podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO y todos los pormenores de la gala más esperada.

Latin Grammy 2020 EN VIVO: horarios en el mundo

Estados Unidos: 8 p.m. (hora del Este y Pacífico). 7 p.m. (hora del centro)

8 p.m. (hora del Este y Pacífico). 7 p.m. (hora del centro) Perú : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

Latin Grammy 2020: ¿Cómo ver la premiación online?

La página web de Univisión también trasmitirá el evento al igual que la cuentas de Facebook y Youtube de Univisión.

La antesala se podrá ver en el facebook de Latin Grammy el mismo día de la ceremonia a las 3 p.m (zona PT).

Latin Grammy 2020: ¿Quiénes son los nominados peruanos?

Entre los artistas peruanos que aspiran a ganar un premio están Susana Baca (nominada a mejor álbum folclórico por su disco A capella).

Asimismo, otra de las representantes de nuestro país es Araceli Poma. Ella ha sido nominada por Mejor video de Formato Largo por la serie The Warrior Woman of Afro-peruvian Music, en conjunto con Matt Geraghty y Daniel Thissen gracias al proyecto que fundaron juntos: Just Play Perú.

La Afro-Peruvian Jazz Orchestra están nominados a mejor álbum de latin jazz por su disco Tradiciones. Finalmente, los directores de arte de Alerta Rocket, Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto, nominados a mejor empaque de un álbum por el disco Lado A.

