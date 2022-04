Laura Bozzo vuelve a la pantalla chica vía Telemundo con una nueva propuesta llamada La casa de los famosos . La producción contará con rostros que conocemos en donde a más de un televidente estará expectante a lo que pase cuando llegue el día del estreno.

En ese sentido, la artista peruana fue consultada por la casa televisora respecto a lo que se viene y cómo actuaría si le llegan a faltar el respeto. En un principio, la popular ‘Abogada de los pobres’ dejó en claro que no usaría ninguna estrategia para quedarse con el premio mayor.

“Yo no voy a tener estrategias, mi única estrategia es ser Laura y llevar un mensaje positivo. La gente no conoce la parte divertida de Laura. La gente tiene una idea de la señorita Laura pero no tiene idea de cómo en realidad soy”, precisó durante la transmisión de ‘Hoy día’.

“Eso sí, que no me falten el respeto. porque si me faltan el respeto ahí van a conocer un verdadero monstruo. si me tratan por las buenas, soy buena. si a mi me ofenden por las malas, olvídate”, indicó la exconductora.

Mientras tanto, a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo, Laura Bozzo opinó sobre la participación que tendrá Niurka Marcos en el reality show.

“Cuando la pusieron a competir conmigo en Azteca, pues tuvieron que sacarla al mes, porque la demolí en el rating, es obvio que siente cierto rencor hacia mi, pobre, le deseo lo mejor”, indicó Bozzo.