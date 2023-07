Un cibernauta se volvió en viral en las redes sociales al contar lo que pasó durante una salida que tuvo con su abuela.

Según indicó, decidieron disfrutar a una merienda fuera de casa y una vez en el lugar, su abuela le preguntó que si no le daba vergüenza que ambos puedan ser vistos juntos públicamente.

Tras ello, el joven indicó que de inmediato le aclaró todas las dudas a su ‘nana’.

“Hoy fui a merendar con mi abuela y me dijo si no me daba vergüenza que me vieran con ella, si supiera lo afortunado que soy de tenerla”, escribió el cibernauta en la descripción de la instantánea en la que aparece su abuela disfrutando de una gaseosa y un postre.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a imagen de abuelita?

Esta publicación generó cerca de 205 mil ‘me gusta’, más de 9 mil retweets y cientos de comentarios de distintas personas que se sintieron inspiradas con las palabras de la abuelita.

“Decile que la amo y que ojalá yo pudiera sentarme así a tomar la merienda con mi abuela”, “Se me metió una abuelita linda en el ojo”, “Eres muy afortunado. ¡Disfrútalo y cuídala mucho!”, “Decile que es hermosa”, “Qué suerte la tuya de tener una abuela tan preocupada por tu reputación social. ¡Deberías sentirte muy agradecido!”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, otro gran número de personas aprovechó la ocasión para compartir distintas fotografías junto a sus abuelitas y abuelitos en los que compartían momentos juntos.