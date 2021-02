Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta y, por supuesto, también de los más polémicos. Cada gesto o palabra que expresa el delantero sueco nunca pasa desapercibido, ni para los hinchas ni para la prensa. Y, esta vez, sus declaraciones han provocado la respuesta de quien es considerado una de las estrellas más rutilantes de la NBA: LeBron James .

Hace unos días, el atacante del AC Milan había mandado un mensaje dirigido hacia el famoso basquetbolista. “Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política”, señaló ‘Ibra’.

Y, ahora, fue James quien le contestó al goleador. “No estoy de acuerdo para nada. Nunca me callaría cosas que pienso que están mal. Predico sobre mi gente y sobre igualdad, injusticia social, racismo, supresión de voto y cosas que afectan a mi comunidad”.

Asimismo, el jugador de Los Angeles Lakers no dejó pasar la oportunidad para añadir lo siguiente: “Es gracioso que él diga esto, porque en 2018 él habló de lo mismo, temas sobre su apellido y el racismo, en su retorno a Suecia”.

¿Qué más le contestó LeBron James a Zlatan Ibrahimovic?

El basquetbolista también se refirió al ejemplo que él cree que debe dar como una estrella del deporte mundial. “Por ejemplo tengo una escuela con más de 300 niños en Ohio. Ellos necesitan mi voz y uso mi plataforma para dársela. No hay ningún motivo y de ninguna manera me voy a ceñir solo al deporte. Esta plataforma, mi voz, es muy poderosa”.

