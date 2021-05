El cantante colombiano Lenny Fierro conversó con El Comercio sobre su presente artístico y la manera en la que ha venido trabajando en un contexto de pandemia por el COVID-19. Y es que referirse a Lenny es sinónimo de aquel hit llamado Tengo, que causó furor hace unos años y en 2020 volvió a cobrar vigencia gracias al feat junto a Jair Muro.

¿Cómo has venido trabajando durante la pandemia?

Nosotros nos hemos visto muy afectados, aparte de las emociones y sentimientos, tú sabes que la parte económica es importante en el mundo entero para una estabilidad de un núcleo familiar. Hemos tenido que ver alternativas, en mi caso ver la parte de conciertos virtuales, serenatas (alguien que quiera regalar un detalle a una persona especial, en una fecha especial) y poder desde mi estudio hacer eventos, que obviamente no tienen el mismo cobro de un concierto en vivo. Todo es mucho más económico online. Entonces, ha quedado reestructurarse de esta manera. Hasta el momento no he tenido que ver otra alternativa, pero creo que las cosas se van agotando y estamos viendo que ya no hay aguante. Entonces, ver si de pronto buscamos otras alternativas porque definitivamente no hay chance, ya que a nivel mundial no se abre la parte cultural, la parte musical, no hay discotecas, no hay concierto y todo es virtual. Por eso, la hemos pasado duro.

Este sábado, tienes un concierto con Viva FM, es una manera de reencontrarte con tu público peruano que tanto te quiere

Claro que sí. Se están haciendo alianzas bien bonitas y de hecho rescatar que Viva FM es la primera radio inteligente y me parece a mí que es una alternativa muy válida. Para mí el público peruano ha sido muy significativo, que ha permitido que Lenny Fierro esté en los oídos y corazones de todos los peruanos.

Perú no solo te abrió las puertas musicales, sino también estuviste en realitys show

Perú está en una gran parte de mi corazón y en una parte de mi vida, memorias y recuerdos. Porque cuando yo empecé a desarrollar mi carrera de solista, Perú fue el primer país que abrió las puertas a Lenny Fierro. Entonces, eso despegó cantidad de experiencias, emociones y cosas vividas. También me dio amistades, contactos en radio, hicimos los reality. Estuve haciendo esa parte de la televisión llegando a un público más al pueblo y que la gente conozca un poco de la carrera de este cantante. Perú tiene un significado importante y yo me considero un peruano más. Solo me falta tener DNI (risas).





El año pasado estuviste en un reality de Colombia llamado ‘A otro nivel’, ¿qué tal esa experiencia?

Una experiencia hermosa llegar a mi país nuevamente y reencontrarme con todo mi público, con todo lo que había dejado. Porque yo estuve ocho años viviendo en Miami. Al regresar como que la gente se preguntaba que había sido de mi. Entonces, cantar todos esos éxitos que yo dejé grabados con mi voz en una agrupación que se llama ‘Kema’ fue muy bonito. La gente volvió a recordarme y yo me reencontré con el público.

¿Qué se viene para la carrera de Lenny Fierro?

Estoy entregando a todo el público peruano y del mundo más canciones. Hace tres meses lanzamos un latin urbano que se llama ‘No hay problema’ y va muy bien en plataformas digitales, el video gustó mucho. A finales de mayo lanzo una canción que se llama ‘Mil capítulos’ dándole un refresco a mi carrera con un género más urbano y así puedan mirar hacia mi carrera.

En pandemia muchos artistas están haciendo colaboraciones, ¿has pensado en algún feat?

Sí, claro. En diciembre hicimos una canción que está en mi canal de YouTube que se llama Party con varios artistas de mi ciudad, Cali. Me uní con ellos presentando a la ciudad una canción fresca, de fiesta para la feria de Cali que fue virtual y tuvo gran aceptación. Siempre estoy pensando en que si se puede hacer colaboraciones, estoy dispuesto a eso.

¿Y no te gustaría hacer algún feat con un cantante peruano?

De todas maneras. Yo admiro el talento peruano, hay muchos artistas. En el concierto va a estar Josué Díaz, Pau Garró, que es un chico que está haciendo una gran música. Todo el mundo anhela hacer un feat con un gran artista, si hablamos de Perú, es Gian Marco. A mi me encantaría, soy un admirador de su carrera. Creo que la colaboración entre artistas que están creciendo hace que el crecimiento sea más fuerte y sólido.

¿Fue difícil migrar a la era digital?

No fue fácil. Uno siempre está acostumbrado a que un montón de personas hagan muchas cosas por ti. Entonces, esto que está detrás de mí en pandemia lo fabriqué. Hice un estudio que no tenía, yo siempre iba a un estudio a grabar. Acá tengo mi estudio donde grabo voces, produzco y desde aquí transmito mis conciertos virtuales en la manera que se pueda. No fue fácil, pero creo que fue muy productivo.





¿Qué significó para ti Kema?

Significó mis raíces, mi columna vertebral. Kema fue el proyecto que puso la voz de Lenny en la radio y que las personas pudieran darse cuenta que había un ser humano que cantaba y que podía llegarle al corazón a las personas. A Kema lo tengo siempre en mi corazón, y es imposible olvidarse del éxito que hicimos, en un conjunto de muchachos con el productor José Aguirre, que hace poco acaba de ganar un Grammy con el Grupo Niche. Hicimos éxitos para Colombia y el mundo.

Con el Grammy de Niche, ¿Colombia volvió a estar en el ojo musical?

Definitivamente. El Grupo Niche pasó de ser una orquesta de Cali para ser una orquesta del mundo. Es la primera orquesta que se ganó un Grammy y contando con un productor colombiano de nivel como es el maestro José Aguirre y es una insignia de nuestro país. Aparte de ser muy amigo de José Aguirre, conocí al maestro Jairo Varela y le grabé coros para el Grupo Niche, fue una experiencia muy bonita.

¿Qué significa ‘Tengo’ para Lenny Fierro?

Significa la aceptación de lo que yo estaba haciendo. Me sirvió para darme cuenta que la apuesta en ese momento a la canción fue acertada, de que iba por el camino correcto. Tengo es mi primogénito musical y significó el inicio de algo muy bonito.

