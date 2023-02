El fútbol peruano volverá al ruedo con la participación de los 19 clubes incluido el equipo que descansa, tras varias semanas en las cuales la disputa por los derechos televisivos fue el verdadero centro de atracción. La Liga 1 2023 inició con la fecha 3 que estuvo lleno de walkovers, pero ahora continuará con la confirmación de los 9 partidos correspondientes a la cuarta jornada. Conoce cómo se jugará el Apertura del 10 al 13 de febrero, y a qué hora debutarán Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS PROGRAMADOS POR LA FECHA 4 DEL APERTURA DE LA LIGA 1?

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó el inicio del primer torneo del año luego de idas y vueltas relacionadas a la medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de televisión, y la situación de conflictividad social que aqueja al Perú.

A pesar de esta coyuntura, donde además 8 equipos decidieron no jugar la Liga 1, la LFP decidió que oficialmente el viernes 3 de febrero arranque el Apertura con el Cusco FC vs. Sport Huancayo que finalmente no pudo jugarse por la ausencia de este último.

Una semana después, la conciliación entre ambas partes llegó, y la cuarta jornada terminará siendo la fecha en la cual por primera vez se disputen los 9 compromisos pactados.

De acuerdo a información compartida y adelantada por la LFP, compartimos detalles sobre los versus y localías de la fecha 4 que en la práctica será la primera con la participación de los 19 clubes:

- CIENCIANO VS. CUSCO FC (Inca Garcilaso de la Vega)

- CANTOLAO VS. UCV (Iván Elías Moreno)

- ADT VS. GARCILASO (Unión de Tarma)

- BINACIONAL VS. ATLÉTICO GRAU (Monumental de la UNSA)

- ALIANZA ATLÉTICO VS. UTC (Campeones del 36)

- UNIÓN COMERCIO VS. UNIVERSITARIO (Municipal Carlos Vidaurre)

- MANNUCCI VS. SPORTING CRISTAL (Mansiche)

- ALIANZA LIMA VS. SPORT BOYS (Alejandro Villanueva)

- FBC MELGAR VS. MUNICIPAL (Monumental de la UNSA)

𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝟏𝐁𝐞𝐭𝐬𝐬𝐨𝐧 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 ⚽️ 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞



✅ Programación fecha 4 #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/KDB0NrqbLl — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) February 3, 2023

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 4 - TORNEO APERTURA - LIGA 1 2023

El fixture de la Liga 1 no se detendrá, y luego de la culminación de la tercera jornada donde solo se jugaron 3 partidos, la LFP anunció días, horarios y sedes de los compromisos que quedaron sorteados para disputarse en la fecha 4.

Con el debut de Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar, últimos animadores del torneo del año pasado, repasemos la programación completa previa a la jornada donde se llevará a cabo el clásico del fútbol peruano:

- VIERNES 10/02

Cienciano vs. Cusco FC

Hora: 7 p.m.

- SÁBADO 11/02

Cantolao vs. UCV / 1 p.m.

ADT vs. Garcilaso / 3.30 p.m.

Binacional vs. Atlético Grau / 3 p.m.

- DOMINGO 12/02

Alianza Atlético vs. UTC / 11 a.m.

Unión Comercio vs. Universitario / 1.30 p.m.

Mannucci vs. Sporting Cristal / 3 p.m.

Alianza Lima vs. Sport Boys / 4 p.m.

- LUNES 13/02

FBC Melgar vs. Municipal

Hora: 7 p.m.

DESCANSA: Sport Huancayo