La jornada cinco de la Liga 1 se jugará este fin de semana. Con Sport Huancayo como gran animador, tras mantenerse invicto y líder absoluto, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal buscan darle caza.

De otro lado, hay clubes que no han comenzado de la mejor manera como la San Martín y Cantolao. Ambos equipos ya sufrieron lo que significa la tensión de intentar no descender en la última temporada, por eso están obligados a empezar a sumar para no repetir la historia.

FECHA 6

SÁBADO 12/03

11:00 Alianza Atlético vs San Martín (Estadio Melanio Coloma)

13:15 Carlos Mannucci vs Carlos Stein (Estadio Mansiche)

15:30 Melgar vs Alianza Lima (Estadio Monumental UNSA)

19:30 Universitario vs Cienciano (Estadio Monumental)

DOMINGO 13/03

11:30 Sporting Cristal vs Cantolao (Estadio Alberto Gallardo)

13:00 Atlético Grau vs César Vallejo (Estadio Municipal Bernal)

13:15 Sport Boys vs Municipal (Estadio Miguel Grau)

15:30 Ayacucho FC vs Binacional (Estadio Ciudad de Cumaná)

15:30 ADT de Tarma vs Sport Huancayo (Estadio IPD de Huancayo)

FECHA 7

VIERNES 18/03

15:30 San Martín vs Carlos Mannucci (Estadio San Marcos)

SÁBADO 19/03

15:30 Cienciano vs Sport Boys (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

19:00 César Vallejo vs Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

DOMINGO 20/03

11:00 Cantolao vs Melgar (Estadio Miguel Grau)

13:00 Carlos Stein vs Sporting Cristal (Estadio César Flores Marigorda)

13:15 Municipal vs Atlético Grau (Estadio Iván Elías Moreno)

15.30 ADT de Tarma vs Ayacucho FC (Estadio IPD de Huancayo)

15:30 Binacional vs Universitario (Estadio Guillermo Briceño Rosamedina)

LUNES 21/03

15:30 UTC vs Sport Huancayo (Estadio Héroes de San Ramón)

