La Liga 1 promete provocar emociones este fin de semana. Luego de haberse iniciado la Fase 2 la semana pasada, el torneo peruano no se detiene y, para que no te pierdas ningún detalle, te traemos la programación completa.

La fecha 2 comienza este viernes con dos partidos. En primer turno se enfrentan Cienciano vs Cantolao, mientras que Manucci vs Municipal cerrará el día. Vale mencionar que el Sporting Cristal vs San Martín todavía ha sido programado debido a que los celestes deben jugar la final de la Copa Bicentenario.

El domingo, Universitario irá en busca de su primer triunfo en la Fase 2 ante UTC, luego que debutara empatando 2-2 ante Alianza Atlético. Alianza Lima, por su parte, jugará este sábado ante Alianza Universidad.

Viernes 23 de julio

13:15 horas Cienciano vs Cantolao- Estadio Iván Elías Moreno

15:30 horas Mannucci vs Municipal - Estadio Alejandro Villanueva

Sábado 24 de julio

11:00 horas Alianza Atlético vs Sport Huancayo-Estadio Miguel Grau

13:15 horas Ayacucho FC vs Sport Boys-Estadio Monumental

15:30 horas Alianza Universidad vs Alianza Lima-Estadio Miguel Grau

Domingo 25 de julio

11:00 horas Cusco vs Binacional-Estadio Ivan Elías Moreno

13:15 horas Melgar vs Cesar Vallejo-Estadio Monumental

15:30 horas UTC vs Universitario-Estadio Iván Elías Moreno

Por programar. Sporting Cristal vs San Martín

