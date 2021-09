La Liga 1 no se detiene y continúa entregando emociones. Este último fin de semana, Alianza Lima logró un triunfo importante por 2-0 ante Cusco FC y se mantiene firme en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Sporting Cristal , escolta de los blanquiazules, goleó sin piedad 6-1 a UTC de Cajamarca.

El cotejo de los ‘íntimos’ estuvo parejo durante la primera mitad; sin embargo, Hernán Barcos llegaría con dos soberanos goles que le permite seguir en la punta de campeonato peruano. Asimismo, los dirigidos por Carlos Bustos tendrán otro reto que será ante la escuadra de FC Melgar.

Por otra parte, el ‘Pirata’ declaró lo siguiente tras conseguir tres punto importantes. “Yo intento mejorar siempre, con la edad que tengo, busco crecer. Eso hace que, por ejemplo, hoy pueda anotar dos goles. La semana pasada fue mi peor partido a nivel personal, no me sentí como a mí me gustaría. Hoy me sentí bien, estaba cómodo”, confesó el experimentado atacante en entrevista para Gol Perú.

De otro lado, Universitario sufrió su primer tropiezo en la nueva etapa de Gregorio Pérez como técnico merengue. El equipo crema sucumbió 2-0 ante Deportivo Municipal en lo que significó una nueva versión del clásico moderno. A continuación, para que no te pierdas ningún detalle de lo que se viene, te contamos cómo se jugará la jornada doce de la Fase 2.

Programación de la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Martes 21 de setiembre

11:00 a.m. Cienciano vs UTCEstadio Monumental

3:30 p.m. Ayacucho FC vs Alianza AtléticoEstadio Monumental





Miércoles 22 de setiembre

11:00 a.m. Sport Boys vs Cusco FCEstadio Iván Elías Moreno

1:15 p.m. Alianza Lima vs MelgarEstadio Alberto Gallardo

3:30 p.m. Sporting Cristal vs Carlos A. MannucciEstadio Iván Elías Moreno





Jueves 23 de setiembre

11:00 a.m. Municipal vs Sport HuancayoEstadio Alberto Gallardo

1:15 p.m. Cantolao vs BinacionalEstadio Iván Elías Moreno

3:30 p.m. Alianza Universidad vs UniversitarioEstadio Alberto Gallardo

6:00 pm. San Martín vs César VallejoEstadio Iván Elías Moreno

