La Liga 1 no para. La organización confirmó los horarios de los diez partidos de la novena jornada del Torneo Apertura 2020. La nueva fecha del campeonato peruano iniciará este sábado 29 de agosto, con tres encuentros, y continuará el lunes 31 de agosto y el martes 1 de setiembre. El duelo que abrirá la jornada será el Universidad César Vallejo vs. Sport Huancayo, este sábado 29 de agosto, en el estadio Miguel Grau, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

Alianza Lima vs. Cusco FC. es otro de los encuentros programados para del sábado 29 de agosto. Desde la 1:15 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo, los dirigidos por Mario Salas, buscarán sumar sus primeros tres puntos en el regreso del torneo. Su clásico rival, Universitario de Deportes se medirá con el siempre complicado Cienciano del Cusco, el próximo lunes 31 de agosto, desde las 11: 00 a.m. (hora peruana), en el mismo estadio.

En el reinicio del torneo peruano, son pocos los equipos que han dejado una buena impresión. Todavía se nota la falta de ritmo en muchos futbolistas peruanos. En medio de este panorama, Universitario se acercó al primer lugar de la Fase de la Liga 1 Movistar al sumar 16 puntos. Por otra parte, Sporting Cristal y Alianza Lima, que igualaron 1-1 en la última fecha, se ubican lejos de la punta del campeonato, compartida actualmente por Ayacucho FC y Alianza Universidad, ambos con 17 puntos.

Programación de la fecha 9 Torneo Apertura 2020

Revisa los horarios de la fecha 9 de la Liga 1 Movistar:

Sábado 29 de agosto

11:00 a.m. Universidad César Vallejo vs Sport Huancayo

Estadio Miguel Grau

1:15 p.m. Alianza Lima vs. Cusco FC.

Estadio Alberto Gallardo

3:30 p.m. Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci.

Estadio Miguel Grau

Lunes 31 de agosto

11:00 a.m. Cienciano vs. Universitario

Estadio Alberto Gallardo

1:15 p.m. Academia Cantolao vs. Sporting Cristal

Estadio Alejandro Villanueva

3:30 p.m. Alianza Universidad vs Deportivo Municipal

Estadio Alberto Gallardo

6:00 p.m. Sport Boys vs. FBC Melgar

Estadio Alejandro Villanueva

Martes 1 de setiembre

11:00 a.m. Carlos Stein vs. UTC

Videna, FPF

1:15 p.m. U. San Martín vs. Deportivo Binacional

Videna, FPF

3:30 p.m. D. Llacuabamba vs. Atlético Grau

Videna, FPF

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de Liga 1. (Foto: @LigaFutProf)

¿Dónde ver la fecha 9 del Torneo Apertura EN VIVO?

La Liga 1 es transmitida por la señal de Gol Perú (canal 14 y 714 HD de Movistar).

Además, DIRECTV Perú anunció que transmitirá los partidos de local de Alianza Universidad de Huánuco, Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein. Se podrán ver a través de DIRECTV Sports (canal 610 y 1610 HD).

¿Qué partidos de la fecha 9 se transmitirán EN VIVO por Gol Perú?

Siete de los diez encuentros de la fecha 9 del Torneo Apertura se transmitirán por la señal de Gol Perú (canal 14 y 714 HD de Movistar).

Sábado 29 de agosto

11:00 a.m. Universidad César Vallejo vs Sport Huancayo

1:15 p.m. Alianza Lima vs. Cusco FC.

3:30 p.m. Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci

Lunes 31 de agosto

11:00 a.m. Cienciano vs. Universitario

1:15 p.m. Academia Cantolao vs. Sporting Cristal

6:00 p.m. Sport Boys vs. FBC Melgar

Martes 1 de setiembre

1:15 p.m. U. San Martín vs. Deportivo Binacional

¿Qué partidos de la fecha 9 se transmitirán EN VIVO por DIRECTV?

Tres de los diez encuentros de la fecha 9 de la Liga 1 se transmitirán por la señal de DIRECTV Sports (canal 610 y 1610 HD)

Lunes 31 de agosto

3:30 p.m. Alianza Universidad vs Deportivo Municipal

Martes 1 de setiembre

11:00 a.m. Carlos Stein vs. UTC

3:30 p.m. D. Llacuabamba vs. Atlético Grau

Torneo Apertura de la Liga 1: tabla de posiciones:

Ayacucho FC y Alianza Universidad son los líderes del campeonato con 17 puntos.

Resultados de la fecha 8 Torneo Apertura 2020

Deportivo Binacional 2-3 Academia Cantolao

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

Deportivo Municipal 0-1 Cienciano

Carlos A. Mannucci 1-0 Deportivo Llacuabamba

UTC 1-3 Universidad César Vallejo

Ayacucho FC 1-1 Sport Huancayo

Cusco FC 2-0 Sport Boys

Universitario 2-0 Universidad San Martín

Atlético Grau 1-1 Alianza Universidad

Melgar 0-2 Carlos Stein

¿Quiénes clasifican a Libertadores y Sudamericana?

La clasificación a los torneos internacionales queda de la siguiente forma:

Copa Libertadores 2021: Campeón nacional, subcampeón nacional, 3º y 4º puesto de la tabla acumulada.

Campeón nacional, subcampeón nacional, 3º y 4º puesto de la tabla acumulada. Copa Sudamericana 2021: 5º, 6º, 7º y 8º puesto de la tabla acumulada.

¿Habrá descenso este año?

Sí. Los equipos que descienden son los 4 últimos de la tabla acumulada.

