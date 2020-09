La fecha 10 de la Liga 1 Movistar continúa este martes 8 y miércoles 9 de setiembre con imperdibles encuentros. Universitario de Deportes se mantiene en la cima del campeonato peruano. Tras vencer 3-2 a Alianza Universidad, en el Estadio Nacional, en duelo correspondiente a la jornada 10, los ’cremas’ llegaron a los 22 puntos.

Por otra parte, Alianza Lima logró un agónico empate ante Melgar. El equipo dirigido por el chileno Mario Salas, encontró el 2-2 final en tiempo de descuento. En el otro partido del lunes, UTC venció por 2-1 al Sport Boys.

La nueva jornada de la Fase 1 se seguirá este martes 8 de setiembre con los duelos entre Sport Huancayo vs Carlos Stein, Cusco FC vs Academia Cantolao, Deportivo Municipal vs Deportivo Llacuabamba y Carlos Mannucci vs César Vallejo. El miércoles 9 de setiembre será turno de Sporting Cristal vs San Martín. Los ’rimenses’ vienen entonados tras golear 6-2 a Cantolao en la fecha anterior.

¿Dónde ver la fecha 10 del Torneo Apertura EN VIVO?

La Liga 1 es transmitida en exclusiva por la señal de Gol Perú (canal 14 y 714 HD de Movistar).

Asimismo, DIRECTV Perú anunció que transmitirá los partidos de local de los clubes Alianza Universidad de Huánuco, Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein. Se podrán ver a través de DIRECTV Sports (canal 610 y 1610 HD).

¿Qué partidos de la fecha 10 se transmitirán EN VIVO por Gol Perú?

Nueve de los diez encuentros se transmitirán por la señal de Gol Perú (canal 14 y 714 HD de Movistar).

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Melgar 2-2 Alianza Lima

Universitario 3-2 Alianza Universidad

UTC 2-1 Sport Boys

6:00 p.m. Binacional vs Cienciano

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

11:00 a.m. Sport Huancayo vs Carlos Stein

1:15 p.m. Cusco FC vs Academia Cantolao

3:30 p.m. Deportivo Municipal vs Deportivo Llacuabamba

6:00 p.m. Carlos Mannucci vs César Vallejo

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

1:00 p.m. Sporting Cristal vs San Martín

¿Qué partidos de la fecha 10 se transmitirán EN VIVO por DIRECTV?

Un encuentro de la fecha 10 se transmitirá por la señal de DIRECTV Sports (canal 610 y 1610 HD).

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

3:30 p.m. Atlético Grau vs Ayacucho FC

Torneo Apertura de la Liga 1: tabla de posiciones:

Universitario de Deportes es el puntero de la Liga 1 al sumar 22 puntos.

Resultados de la fecha 9 Torneo Apertura 2020

Alianza Lima 0-0 Cusco FC.

Cienciano 1-3 Universitario

Academia Cantolao 2-6 Sporting Cristal

Alianza Universidad 1-1 Deportivo Municipal

Universidad César Vallejo 2-0 Sport Huancayo

Sport Boys 1-0 FBC Melgar

Carlos Stein 0-1 UTC

U. San Martín 0-0 Deportivo Binacional

D. Llacuabamba 2-0 Atlético Grau

Ayacucho FC 1-2 Carlos A. Mannucci.

¿Quiénes clasifican a Libertadores y Sudamericana?

La clasificación a los torneos internacionales queda de la siguiente forma:

Copa Libertadores 2021: Campeón nacional, subcampeón nacional, 3º y 4º puesto de la tabla acumulada.

Campeón nacional, subcampeón nacional, 3º y 4º puesto de la tabla acumulada. Copa Sudamericana 2021: 5º, 6º, 7º y 8º puesto de la tabla acumulada.

¿Habrá descenso este año?

Sí. Los equipos que descienden son los 3 últimos de la tabla acumulada.

