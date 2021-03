El pasado viernes 12 de marzo, Alexis Rojas (24 años) aprovechó un centro de Marcos Lliuya y con un cabezazo venció la valla resguardada de Diego Melián. Con ese tanto le daba el triunfo a Sport Huancayo que por la mínima vencía a Deportivo Municipal en el Estadio Monumental.

El Comercio conversó con Alexis Rojas y nos contó sus impresiones tras marcar el primer tanto de la Liga 1 Betsson. “Estoy contento por el debut y por el gol anotado. Creo que es mérito del equipo y bueno es una base que ya ha venido trabajando desde el año pasado. Yo también estuve acá en el 2018 y conozco a la mayoría de mis compañeros, así que, el grupo está contento por el triunfo”.

“Sin duda alguna la idea era ganar para agarrar confianza, ya que se viene el duelo ante UTC de manera inmediata. Era importante el triunfo y toca quedar concentrado para el duelo del miércoles. El objetivo es avanzar en la Sudamericana y no desenfocar del torneo local. Ahora, el grupo está enfocado en el duelo ante UTC”, agregó

Alexis Rojas vuelve a jugar la Liga 1, luego de sufrir una gran lesión en la pierna que cómo él nos cuenta estuvo de perderla y en los últimos seis meses del año pasado estuvo en Nazca FC.

“Sin duda alguna el retorno de jugar Primera División para mí es un nuevo reto que gracias a Dios pude comenzar con el pie derecho y con gol. Luego de una lesión complicada que tuve donde estuve a punto de perder una pierna, pero estoy contento, ya que con mucha fe y esperanza se puede lograr. Yo me lesioné en junio del 2019 y fue una fractura de tibia y peroné con Atlético Grau por el torneo bicentenario. Me operaron, pero lamentablemente se me complicó la lesión y me diagnosticaron una infección al hueso tras tres meses y medio. En octubre me volvieron a operar y ahí me intervinieron de emergencia para poder rescatar la pierna porque la infección al hueso es como una gangrena. Tenía contrato con Vallejo, al siguiente año me renovaron, pero mentalmente no me sentía bien y tenía para rato. Retomé el fútbol con Santos FC, al menos no quería perder el año y se me dio este año de volver a Sport Huancayo y para mí es una revancha como tú dices”.

Finalmente, Alexis Rojas dejó el siguiente mensaje: " A veces uno no inicia en el once titular, pero espera su oportunidad desde el banco. Es ahí de donde tiene que retribuir la confianza que el profesor te da para salir en la lista de 18 y luego tratar de formar parte del 11 inicial, Tengo dos años de contrato con Sport Huancayo. Uno tiene que tener fe y poner a Dios en todos los aspectos de la vida. Luego sigue la perseverancia. Sin esas dos cosas uno no consigue nada”, sentenció.

