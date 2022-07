Giovanni Moreno se ha convertido en el futbolista de moda en el medio cafetero. Luego de su alejamiento de Atlético Nacional, el popular Gio ha empezado a sonar como refuerzo de diversos clubes a nivel local e internacional. Su abrupta salida del cuadro verdolaga generó gran controversia, y aquí te contamos los detalles sobre las posibilidades que surgen para que continúe su carrera profesional.

ENTREDICHOS

A sus 36 años recién cumplidos, Gio ha demostrado vigencia. A inicios de enero firmó contrato con el Atlético Nacional por segunda vez. Luego de 6 meses, decidieron no renovarle debido a declaraciones vertidas luego de la obtención del Torneo Apertura.

En conferencia de prensa dijo que su DT, Hernán Darío Herrera, era el entrenador que menos ganaba en la Liga Dimayor. Este comentario fue el detonante para que la dirigencia defina su continuidad.

A lo expuesto, se suman los últimos dichos por Gio en entrevista para la Barra Los del Sur. Entrevista en la que habló sin pelos en la lengua. “No sé si allá le deben dar a cada uno un manual, y saber qué se debe decir porque es una empresa. No estaba jugando en el club más grande de Colombia, estaba jugando en una empresa”, dijo el jugador.

También se volvió tendencia al declarar que, durante este primer semestre, no tuvo salario. “Yo no tenía un sueldo. Cuando había premios, yo era el que menos cobraba”. Sin duda, sus declaraciones dejaron titulares de portada y remecieron la interna verdolaga.

INTERÉS INTACTO

Enfocado y proyectado. Mientras define su futuro futbolístico, “El Flaco” ha encontrado un lugar en los entrenamientos de Envigado FC (club donde debutó profesionalmente) para no perder ritmo. El DT, Alberto Suárez, fue consultado sobre la posibilidad de que Gio forme parte de su equipo para la última recta del año. En conferencia de prensa aseveró que “Giovanni Moreno es un perfume caro para nosotros”.

Aún con esta declaración, Envigado FC es una gran chance para Gio; sobre todo si tenemos en cuenta que el exseleccionado colombiano es un canterano de la institución. Defendió al equipo naranja en el 2007, y logró el ansiado ascenso anotando 30 goles.

Otro club que suena con fuerza alrededor de “El Flaco” es Junior de Barranquilla. Mientras se distrae en redes sociales, Gio aprovecha la oportunidad para responder preguntas de hinchas. Uno de ellos le preguntó directamente sobre qué tan real es la chance de que juegue por el “Tiburón”, a lo que él respondió lo siguiente: “Le dije a Bacca que me dejara la 70, él ya firmó por Junior. He estado hablando con él, todavía no se sabe”.

Ante tanta especulación, también han surgido ligas interesadas (México, Argentina y China), aunque no se conocen con exactitud los nombres de los clubes. Sin duda, el 10 antioqueño encontrará equipo con prontitud.