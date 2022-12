Atención. Luego de que se inicie el pago del Bono Alimentario 2022, más de 1 millón 590 mil personas se han beneficiado con el subsidio de 270 soles que otorga el gobierno por única vez a personas mayores de edad que viven en pobreza y extrema pobreza.

De acuerdo a información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), del universo de personas que ya recibieron este subsidio, el 34,1 % son ciudadanos del área urbana, mientras que el 31,9 % pertenece a zonas rurales. Como se sabe, este beneficio busca aliviar el incremento de precios de productos de la canasta básica familiar.

Bono Alimentario: Consulta si eres beneficiario

Para saber si eres beneficiario o no, los únicos medios oficiales son la línea gratuita 101 del Midis o la página web bonoalimentario.gob.pe.

Asimismo, el Midis reitera que es importante saber que para evitar estafas, solo se debe consultar los medios oficiales, por lo tanto no se debe acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no divulgar códigos o clave de retiro ni consultar en otras páginas de dudosa procedencia.

Bono Alimentario: Cómo y cuándo cobrar

Grupo 1: incluye a beneficiarios que ya tienen cuenta bancaria y billeteras digitales activas como Yape, Tunki y Agora. El pago para estas personas inició el 2 de noviembre.

Grupo 2: beneficiarios que viven en comunidades alejadas y de difícil acceso, donde no hay infraestructura del sistema financiero. La modalidad de pago es a través de carritos pagadores de las empresas transportadoras de valores en puntos focalizados de comunidades (zonas de sierra y selva). El pago comenzó el 9 de noviembre.

Grupo 3: corresponde a ciudadanos sin cuentas bancarias y que no tienen celular a su nombre, quienes recibirán el subsidio mediante ventanillas del Banco de la Nación. Desde el 2 de noviembre.

Grupo 4: integrado por beneficiarios que no tienen cuenta bancaria. A estas personas se les abrirá billeteras digitales para recibir el bono desde el 24 de noviembre.

Bono Alimentario: Cobro por tercero autorizado

Los beneficiarios del Bono Alimentario que presenten alguna discapacidad y/o deterioro de su capacidad funcional, propia de la etapa de vida adulta mayor o accidente, podrán solicitar el cobro del subsidio monetario a través de una tercera persona, hasta el 30 de noviembre, según recordó el Midis.

El registro de la solicitud de designación a un tercero autorizado se hace en la plataforma consultas.bonoalimentario.gob.pe o a través del personal distribuido en todo el país en las Unidades Territoriales del programa Pensión 65 en el siguiente enlace: www.gob.pe/institucion/pension65/sedes.