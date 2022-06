El pago del Ingreso Solidario, programa económico para ayudar a las familias vulnerables de Colombia, sigue avanzando. En total se benefician cerca de 3.5 millones de hogares.

Como se sabe, el subsidio económico aumentó para el bimestre mayo-junio a 400.000 pesos. Antes era de 380.000. En esta nota te contamos todos los detalles sobre la ayuda monetaria a cargo del actual Gobierno.

¿Quiénes cobran el Ingreso Solidario del 1 al 5 de junio del 2022?

Los giros para este ciclo empezaron el pasado 19 de mayo. El Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de pagar el Ingreso Solidario, informó que los hogares no bancarizados recibirán su pago hasta el lunes 6 de junio.

Por lo tanto, los hogares no bancarizados son los que pueden cobrar el Ingreso Solidario. ¿Quiénes conforman los hogares no bancarizados? “Quienes no cuenten con un producto financiero activo, recibirán el giro por intermedio de los operadores de pago establecidos para tal fin. El trámite de cobro es gratuito y cualquier cobro adicional debe ser denunciado ante Prosperidad Social”, dice Prosperidad Social.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para consultar si es beneficiario del programa deberá registrarse en la página del programa. Acá le contamos cómo hacerlo: