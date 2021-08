Lionel Messi vive días felices desde su llegada a Francia. El nuevo fichaje del PSG fue presentado a lo grande ante los hinchas parisinos y su camiseta es la más vendida a nivel mundial. Y, aprovechando este contexto, Alejandro el ‘Papu’ Gómez , jugador del Atalanta y compañero de la ‘Pulga’ en la Selección argentina, contó una una particular anécdota de la final de la última Copa América.

“Empezó a hablar antes de la final y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo, porque enseguida, ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos, de las familias... y se me caían las lágrimas como a un nene...”, dijo el volante argentino en una entrevista para La Nación. El jugador de la Serie A destacó no solo las virtudes futbolísticas de Messi, sino también su liderazgo.

Asimismo, Gómez agregó: “Siempre lo quieren comparar con Diego, quieren que grite y que se pelee, y Leo no es así. Pero si lo tiene que hacer puertas adentro, lo hace. Lo que pasa es que Leo no lo va a sacar a la luz nunca y no va a vender humo. Cuando se tiene que enojar y te tiene que decir algo, te lo dice entre cuatro paredes”.

Sobre la partida de Messi al PSG, el ‘Papu’ no ocultó su sorpresa, pues él esperaba que se quedara en el Barcelona. “Que Leo ya no esté nos da un poquito de aire a los demás. Leo por lo menos hacía 15-20 puntos él solo. Con Leo sabés que tienes siempre la carta ganadora”.

Si bien hay esperanza de ver a Messi jugar algunos minutos este viernes 20 de agosto, ante el Stade Brestois a las 2 p. m. (hora peruana), válido por la tercera fecha de la Ligue 1, lo más probable es que su estreno se aplace una jornada más.

VIDEO RECOMENDADO

El regreso de los tablibanes al poder en Afganistán ha provocado un profundo temor en la población, principalmente entre las mujeres, que temen que sus derechos se vean reducidos

TE PUEDE INTERESAR