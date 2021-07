El recuerdo de Lionel Messi del estadio Maracaná no es el mejor. En la recordada final del Mundial Brasil 2014, los albicelestes cayeron 1-0 ante Alemania, que marcó el único tanto en tiempo extra a través de Mario Gotze. A continuación, repasamos cómo se dio este momento.

La estrella del Barcelona no ocultó su tristeza en aquel entonces luego de caer ante el conjunto ‘teutón’ en la final del Mundial Brasil 2014. El argentino acabó destruido anímicamente y no pudo disimularlo.

¿Qué dijo Messi perder la final del Mundial Brasil 2014?

“El dolor de haber perdido la final y por cómo la perdimos, en los últimos minutos, es grande. Es una gran decepción, pensábamos que era el momento para llevar la Copa a Argentina. Estamos dolidos”, declaró la ‘Pulga’.

Leo dijo que Alemania “manejó el partido, pero las ocasiones más claras fueron nuestras”. Además, no prefirió no hablar sobre el futuro y los próximos campeonatos de la selección. “Ahora no quiero pensar en nada. Estamos muy dolidos”.

Sobre el premio de recibir el Balón de Oro del Mundial, Messi dijo que “no tiene ninguna importancia si has perdido la final del Mundo”. Como se ve, la última vez de Messi en una final en el Maracaná no tuvo una historia feliz. Este domingo, ante Brasil, tendrá la oportunidad de tomarse su gran revancha.

