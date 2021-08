Lionel Messi apareció por primera vez en Twitch en el canal del famoso streamer español Ibai Llanos , quien ya había formado parte de la cena de despedida del argentino en su casa de Barcelona . A continuación, te contamos sobre qué conversaron en una entrevista bastante particular.

“Es mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero le mando un saludo a todos los que están ahí”, dijo Messi, mientras 312.000 usuarios de todo el mundo se deleitaban con cada palabra del rosarino.

Llanos obtuvo una acreditación especial en el campo del estadio Parque de los Príncipes para entrevistar al nuevo jugador del PSG. Para protegerse del calor, la entrevista se dio cerca de los vestuarios.

“Comí mucho en tu casa, Leo?”, le dijo Ibai a lo que Messi le respondió que “no comiste mucho, te comportaste muy bien. No sé cuando comes normalmente pero ese día no mucho, no sé si fueron los nervios”.

El ex jugador azulgrana señaló que estos últimos días, con su salida del Barcelona y su rápida llegada al cuadro parisino, vivió un momento “complicado”. “Un poco de todo, pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. De un día para el otro se vino todo eso”.

Asimismo, Lionel agregó: “El París tiene un montón de jugadores impresionantes, tiene un vestuario espectacular, así que disfruto, con más ganas que nunca de dar el máximo”. Por último, la ‘Pulga’ firmó dos camisetas del PSG que serán sorteadas entre los suscriptores del canal del streamer español.

