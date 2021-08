Para un futbolista de la talla de Lionel Messi, su llegada a París no podía ser sino por todo lo alto y así fue. Viviendo sus primeras horas como la flamante contratación del Paris Saint-Germain y luego de superar las formalidades correspondientes, se sentó junto al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, para brindar algunas declaraciones.

Y es que su salida del FC Barcelona no fue nada sencilla para ninguna de las partes. En la ciudad catalana ya comienzan a borrar toda imagen del ‘Barza’ en la que aparezca el astro argentino; en París, en cambio, no queda rincón en la que no aparezca el que ahora vestirá la ‘30’ del cuadro capitalino.

Vestido de traje, junto a Antonella Roccuzzo -su esposa-, Thiago, Mateo y Ciro -sus hijos-, se hicieron presentes en el Parque de los Príncipes alrededor de las 11 de la mañana (hora de Francia). Naturalmente, fuera del recinto lo esperaba una multitud a la expectativa de ver al que sin duda es un fichaje de ensueño.

Entre sus prioridades, el natural de Rosario mencionó su gran deseo por ganar la Champions League, las personas que influyeron en su llegada al PSG y, naturalmente, su sentir tras despedirse de la institución blaugrana tras 16 años de carrera.

Las mejores frases que dejó en su presentación

“ Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años. Es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme ”.

”. “ No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa ”.

”. “ Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando. Por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para pelear por todo. Ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir ganando, seguir ganando títulos ”.

”. “ Fue una locura mi llegada, quiero agradecer a la gente de París. Si hacía falta algo más para que esté feliz fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato. Estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo de este tiempo juntos ”.

”. “ Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, pero no te puedo decir una fecha ”.

”. “ Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido. Fue emocionante sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé, porque eso no se deja atrás de un día para el otro […] En esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito ”.

”. “ No es fácil ganar la Champions: a veces tenés el mejor equipo del mundo y no ganás. Esto es fútbol y a veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions, el París lo sabe […] Y después también hace falta tener un poquito de suerte. En el futbol la suerte también está. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso la hace tan linda ”.

”. “ Muchas veces lo dije: mi objetivo y mi sueño es volver a levantar otra Champions. Creo que caí al lugar ideal para tener más chances ”.

”. “ Tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno tiene. Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, ojalá ahora juntos seamos más fuertes todavía. Una de las causas fueron también el vestuario, Ney, Di María, Paredes que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso hizo mucho para elegir este lugar ”.

”. “ Antes de irme sin saber dónde iba a ir le dije al aficionado del Barcelona que siempre voy a estar agradecido por el cariño, es mi casa, estuve desde chiquito ahí, muchas cosas vividas. Sabía que me iba a venir a un equipo fuerte, competitivo, que quiere ganar la Champions. Me conocen, saben que me gusta ganar, y quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Y por otro lado va a ser muy raro, volver a jugar a mi casa con otra camiseta pero esto es fútbol y puede pasar. Veremos... ”.

”. “(Marco Verrati) Es un fenómeno, lo pude conocer como persona y es un chico espectacular. No solo Marcos, todo el vestuario: son los mejores del mundo los que están cada uno en su posición. Grandísima plantilla y ojalá pueda aportar lo mío para que juntos podamos conseguir el objetivo deseado”.

VIDEO RECOMENDADO

A sus 34 años de edad, el argentino abandonó el Barcelona, el club que lo vio convertirse en leyenda, para iluminar ahora el fútbol francés. "Estoy encantado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain. Todo en el club coincide con mis ambiciones futbolísticas", dijo Messi. (Fuente: América TV)