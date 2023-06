Juan Román Riquelme se despidió del fútbol profesional este último domingo. En un show que contó con partido que reunió a sus excompañeros en Boca Juniors y la selección de Argentina, el exVillarreal recibió un merecido homenaje de parte de la hinchada boquense y de los amigos que le dio este deporte.

El homenaje para Román tuvo momentos bastantes emotivos. Uno de estos, sin duda, fue cuando Riquelme agarró el micrófono para dedicarle unas palabras a Lionel Messi, quien formó parte del equipo de Argentina.

“Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque podemos disfrutar. Después pasó el tiempo, me puse más viejo, pero tuve la suerte de jugar con alguien increíblemente grande, que no sé si es más que Maradona, no sé si es menos, pero tuve la suerte de jugar con los dos. Sé Enano (por Messi) que tenías que irte de vacaciones. Le pido disculpas a tu familia que se tuvo que quedar un par de días más... Para todos los bosteros tenerte acá es inolvidable”, indicó el exvolante de Argentinos Juniors.

Lionel Messi: la entrañable fotografía que se tomó con Juan Román Riquelme

Luego de este discurso, en medio de la algarabía que había en el campo y en las tribunas, Riquelme y Messi se tomaron una fotografía que dio que hablar entre los hinchas del fútbol en las redes sociales.





(Foto: prensa Boca)





Lionel Messi: qué dijo sobre Juan Román Riquelme

Messi, por su parte, se mostró muy contento de haber estado presente en la despedida de Riquelme. La ‘Pulga’ no dudó en expresar su felicidad ante la prensa.

“Muy lindo poder estar en su homenaje, con lo que significa él para el fútbol argentino, lo que es para Boca, estar una vez más en La Bombonera. La verdad que un día muy especial para disfrutar y así lo hicimos”, expresó Leo.

Juan Román Riquelme: cuántos títulos ganó en su carrera

Riquelme ganó en total 15 copas en su carrera futbolística. Entre estos logros se resaltan tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2007) , una Recopa Sudamericana (2008) y unos Juegos Olímpicos con la selección de su país (2008).

