Manchester City se cobró la revancha luego de la derrota en París y se ha llevado un triunfo importante ante el PSG en el Etihad Stadium por 2-1 con goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesús, quien sin duda alguna fue la gran figura del partido por la relevancia que tuvo en el resultado final. De otro lado, uno de los jugadores más criticados fue Lionel Messi .

El exfutbolista Jamie Carragher, hoy trabajando de comentarista en la cadena CBS Sports, no tuvo reparos para señalar lo siguiente: “PSG nunca ganará la Champions con Messi, está de paseo”.

El exLiverpool explicó, entre otras cosas, que ve poco probable que un equipo gane el torneo más exigente del mundo con tres atacantes que no suman en el aspecto defensivo y táctico.

Carragher agregó: “Simplemente no creo que haya equipos que puedan cargar con alguien hoy en día. Vamos a ver a los cuatro equipos entre los que creo que saldrá el ganador de la Champions League: Manchester City, Liverpool, Chelsea o Bayern Munich. Ahí no cargan a ningún jugador en el equipo. Ellos quieren cargar/compensar a tres (Mbappé, Neymar y Messi). No tienen ninguna chance de ganar la Champions League. ¡Absolutamente ninguna chance!”.

Por último, el exfutbolista de la Selección inglesa se animó a darle un consejo al técnico del conjunto parisino. Según Carragher, el argentino debe dar un paso al costado cuanto antes: “Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas”.

(Video: Vanessa Cruzado - Somos)

