La novela de Lionel Messi y su no confirmada continuidad en el Barcelona llegó a su fin este jueves. El argentino no seguirá en el club culé y la noticia ha remecido el mundo del fútbol. A continuación, te contamos las razones por las que no continuará en el cuadro azulgrana.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, señala el club en su página oficial.

Además, se menciona que ambas partes lamentan no haber llegado a un acuerdo y se agradece el compromiso que siempre tuvo la ‘Pulga’ cuando vistió los colores del Barcelona. “El Barca quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Messi se va del club acumulando 25 títulos en el fútbol español. Entre estos, se destaca la obtención de diez Ligas y siete Copas del Rey. A esto, se le suma las cuatro veces que le tocó ganar la Champions League.

En la última temporada, Messi tuvo un rendimiento destacado al marcar 30 goles en 35 partidos disputados en La Liga. En la Champions anotó cinco tantos en seis duelos jugados.

