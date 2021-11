El Barcelona está pasando por un momento muy complicado. Ronald Koeman acaba de ser despedido del puesto de entrenador, el equipo sigue sin conseguir los resultados, la afición no va al estadio, entre otros problemas.

Joan Laporta, presidente del club, no la tiene fácil y a sus problemas se ha sumado unas declaraciones de Lionel Messi que lo dejan mal parado. Laporta declaró en una ocasión que esperó que Messi jugara gratis en el club al menos una temporada. Esto molestó al argentino.

¿Qué dijo Messi sobre Joan Laporta?

El actual jugador del PSG dijo que le dolieron mucho esas palabras de Laporta y que en ningún momento le pidieron que juegue gratis.

“Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, afirmó Leo a Sport.

Messi explicó que no ha vuelto a conversar con Laporta desde su salida del Barcelona y contó que aceptó rebajar su sueldo en un 50%.

“Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”, agregó.

Messi firmó un contrato de dos años con el PSG, equipo con el que espera volver a ganar títulos como la Champions League.

