Hace unos meses atrás, la llegada de Lionel Messi al PSG dejó sorprendido al mundo del fútbol. Y, ahora, ya tiempo después de su salida del FC Barcelona , la ‘Pulga’ dio detalles exclusivos sobre dicho tema dando contundentes declaraciones nada menos que contra el actual presidente azulgrana, Joan Laporta .

“La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema”, señaló el argentino a Sport.

Además, el rosarino agregó: “Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”.

De otro lado, en las últimas horas se crearon bastantes rumores sobre una posible vuelta de Messi al Camp Nou. Para el capitán de la Selección argentina es una posibilidad que no descarta en un futuro, aunque no precisamente como futbolista.

“No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona”, aclaró Messi.

Además, Lionel dio señales del cargo que le gustaría ocupar en la institución catalana. “Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento”.

