El pasado sábado, luego del partido de Argentina contra México, se viralizó un vídeo del vestuario argentino, donde se puede ver a Lionel Messi sacándose los botines mientras supuestamente “pisaba” una camiseta mexicana, lo cual fastidió al boxeador ‘Canelo’ Álvarez.

Aunque realmente Messi no actuó de dicha manera, el deportista mexicano no dudó en descargar su furia en sus redes sociales. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera”, dijo en su cuenta de Twitter. “Así como yo respeto a la Argentina, él tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo”, agregó.

Tras las polémicas declaraciones de ‘Canelo’, quien también amenazó con golpear al argentino, muchos opinaron y debatieron sobre el asunto, pero aún faltaba la palabra del capitán albiceleste, quien recientemente respondió de forma contundente: “No tengo que pedir disculpas”.

Tal y como recoge TN, luego del partido contra Polonia, Messi fue interceptado por los periodistas y le preguntaron sobre la insólita situación. “El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario”, dijo tranquilo, pero un poco ofuscado por la situación generada.

Asimismo, aclaró que en ningún momento fue su intención faltar el respeto, algo de lo que lo había acusado el boxeador campeón del mundo: “No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie”, señaló el capitán.

Finalmente, luego de ver analizar bien el panorama del asunto, ‘Canelo’ Álvarez usó su cuenta de Twitter en la previa del partido de Argentina y Polonia para pedirle disculpas a la estrella del PSG.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, manifestó Canelo.

Tras las disculpas públicas del boxeador, Messi dejó en claro que se trató de un malentendido y terminó por poner paños fríos. ”Quedó ahí, no pasa nada”, sentenció.