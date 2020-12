Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron antes del Barcelona vs. Juventus? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estará de nuevo frente a frente este martes 8 de diciembre en el partido Barcelona vs. Juventus por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

1/4 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vuelven a enfrentar este 8 de diciembre en el choque Barcelona vs Juventus por la fecha 6 del Grupo G de la Champions League | Imagen: Captura / fcbarcelona.es

2/4 Messi y Cristiano Ronaldo no se enfrentaban desde mayo de 2018, antes de que la estrella portuguesa se marche del Real Madrid para jugar en Juventus | Foto: AFP

3/4 Cristiano Ronaldo vuelve al Camp Nou para jugar contra el Barcelona, aunque esta vez con la camiseta de la Juventus de Turín | Foto: Juventus.com

4/4 Luego de no ser tomado en cuenta para los encuentros ante Dínamo y Ferencvaros, Lionel Messi vuelve a estar disponible en el Barcelona para enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo | Foto: Miguel Ruiz - FC Barcelona