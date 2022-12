Una imagen del astro argentino Lionel Messi, junto a su esposa Antonela Roccuzzo, llamó la atención de millones de sus seguidores quienes se percataron de un detalle respecto a la imagen que el jugador y capitán de la selección de Argentina compartió en sus redes sociales. ¿De qué se trata esta imagen y por qué generó una ola de comentarios? En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

UNA FOTO DE MESSI CON SU ESPOSA SORPRENDE A LOS HINCHAS ARGENTINOS

Esta foto se da luego de que el entrenador Lionel Scaloni ofreciera a sus jugadores un domingo de relajo para pasear por Qatar y ocupar su tiempo de la manera que deseen.

Es así que el futbolista y capitán del equipo de la selección argentina posó junto a su esposa y madre de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en varias fotos, en imágenes donde se les puede ver a ambos sonrientes durante la noche de la Doha.

El post de Lionel Messi consiguió mucha difusión y fue visto por varios usuarios en cuestión de minutos, ya para sus dos horas desde que fue compartida en la plataforma, superó los 9.000.000 de likes y acumuló otros miles de comentarios.

Hasta ese momento, no hay nada fuera de lo normal, sin embargo, la fanaticada argentina se dio cuenta de un detalle que Lionel Messi no pudo dejar escapar y es que al ser un día libre y al no tener ninguna obligación con el equipo argentino, lo que hicieron casi todos los jugadores fue elegir otra ropa fuera de la indumentaria oficial para disfrutar del tiempo.

Sin embargo, Messi posó con todo el conjunto de la selección y lució el buzo y pantalón corto de la selección de Argentina, al igual que si estuviera en la concentración durante los momentos previos a un partido.

Los usuarios hicieron bromas al respecto con la obsesión y el gusto del rosarino por el fútbol, la Copa del Mundo y particularmente por la selección de Argentina.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LIONEL MESSI

Si se habla de Argentina, una de las figuras del fútbol de ese país que no pueden pasar desapercibidas es Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi, conocido también como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Es jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado veinte años. Actualmente, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.

Qatar viene enfrentando problemas por parte diversas personalidades del mundo; y esto debido a que se viene denunciando que en el país árabe se vulneran varios derechos humanos, algo que no ha simpatizado a estrellas con gran acogida en redes sociales y que los ha motivado a hablar sobre esta situación, poniendo en el peor de los escenarios al país árabe.

Cabe precisar que, en Qatar, algunas de las denuncias públicas serían que no se puede beber alcohol durante el torneo mundialista, las parejas homosexuales tienen prohibida la entrada, y que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Sin embargo, las demandas que se realizan, según la agencia EFE, ha generado mayor desinformación sobre las prohibiciones vigentes.

Qatar permite la venta y la ingesta de estas bebidas alcohólicas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos.

La legislación de Qatar establece que “es un delito beber alcohol o estar ebrio en público”. Hacerlo supone una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 3.000 riales cataríes, alrededor de 800 euros.

Por otro lado, fumar está prohibido en todos los espacios públicos, incluidos museos, clubes deportivos, centros comerciales y restaurantes.

Así mismo, Qatar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres, sin embargo, se ha asegurado que las personas LGTBI que viajen al país durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales. Además, lucir la bandera del arcoíris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros.

Es preciso mencionar también que Qatar prohibiría las relaciones extramatrimoniales durante la celebración del Mundial con penas de hasta siete años de cárcel.

Por último, si bien los turistas “pueden llevar en general ropa de su elección”, la organización precisa que los visitantes, tanto mujeres como hombres, deben cubrir sus hombros y rodillas cuando acudan a lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales; además de tomar una fotografía de una persona, publicar, mostrar o distribuir la imagen original o cualquier copia de la misma sin el permiso del sujeto.